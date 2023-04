La ANJUFF se reunió, esta semana, en una mesa de trabajo con el Ministerio del Deporte, que hoy encabeza Jaime Pizarro, el Ministerio de la Mujer y la Federación de Fútbol de Chile. La idea de esta reunión fue comenzar a trabajar en torno a la violencia de género que siguen viviendo las mujeres en el fútbol.

Iona Rothfeld, presidenta de la Asociación, aseguró que es una muy buena señal que todos estos actores se reúnan y comiencen a trabajar para atacar una serie de comportamientos que atañen al futfem y que han salido a la luz durante las últimas semanas.

"Desde la ANJUFF valoramos la instancia, especialmente porque hace no mucho tiempo estos temas no generaban el impacto que estamos viendo hoy. Es necesario que podamos sostener en el tiempo cuáles son las conductas que ya no aceptamos como sociedad y eso siempre se verá reflejado en el ámbito deportivo", expresó Rothfeld.

Según la presidenta, la reunión es necesaria y urgente. "Si bien tenemos muchos temas pendientes con la ANFP, atingentes a estas demandas, nos parece importante dar señales claras y unificadoras respecto a la lucha contra la violencia de género", agregó.

¿Cuáles son estos temas? Rothfeld detalla que "la incorporación de una persona con varias denuncias de violencia o maltrato a un club, o la situación de maltrato verbal vivida por una jugadora Sub 16 en el torneo formativo, y otras que escapan como es el regreso del torneo de la B".

El primero de esos pendientes refiere a la contratación de Mario Vera en Santiago Wanderers, quien fue denunciado por decenas de jugadoras en un reportaje publicado por Ciper en 2021. Asimismo, el segundo tiene relación con la funa que hizo la capitana de Deportes Concepción Sub 16, A.R., en contra de un árbitro del fútbol formativo.

"Por eso también en esta mesa solicitamos medidas concretas y no quedarnos solamente en una declaración de voluntades, para no quedarnos cortas a la hora de proteger nuestro deporte, a los y las jugadoras y a todas las personas que están involucradas en la actividad", cerró Rothfeld.