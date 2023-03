Entre el 24 de febrero, día en que confirmaron la salida de José Letelier, y el 30 de marzo de este año, o sea hoy, han pasado 34 días. Ese es el periodo que la Roja Femenina no ha tenido entrenador, esto ad portas de la segunda fecha FIFA del 2023, que se desarrollará sin DT y con apenas un microciclo de entrenamientos.

Sin embargo, en la ANFP han continuado con la búsqueda exhaustiva del próximo timonel de la selección chilena femenina, razón por la que se han entrevistado con varios (y varias) técnicos, han descartado otros cuantos, y ya tienen un plazo fatal para hacer la presentación definitiva del o la reemplazante del Lete.

Así lo confirmó Rodrigo Robles, gerente de selecciones nacionales de la Federación de Fútbol de Chile, en conversación con De fútbol se habla así, de DSports. "No queremos cometer errores con La Roja Femenina. Estamos trabajando arduamente en la elección de quién nos va dirigir a nivel adulto", comenzó.

Según Robles, el plan es hacer el anuncio durante los próximos 30 días, con el término de abril como tope. "Estamos buscando al mejor candidato, la idea es tenerlo definido en el mes de abril a más tardar", agregó.

Por otra parte, el gerente de selecciones descartó que Gustavo Levine sea candidato a la selección chilena femenina. Se trata de un entrenador argentino que aseguró a Radio Cooperativa haberse ofrecido, ya que según él le entregó su cv a Pablo Milad. Sin embargo, jamás ha dirigido en Primera División.

"No sé porque apareció el nombre de Gustavo Levine, no lo conozco y no se ha acercado a la ANFP. No entiendo porque se asumió que el era el técnico de La Roja Femenina", explicó Robles, rechazando de plano que él sea alguno de los posibles candidatos a asumir este puesto.