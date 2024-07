¿Dónde ver a Inglaterra vs Suiza? Horario y transmisión de los cuartos de final de la Eurocopa

Un nuevo partidazo tendrá la Eurocopa 2024. Por los cuartos de final se enfrenta Inglaterra y Suiza, con ambas selecciones soñando con meterse entre las cuatro mejores del continente. Solo uno de ellas logrará el objetivo y acá te contamos cómo verlo.

Los dirigidos por Gareth Southgate son una de las selecciones más fuertes del torneo, pero no han podido demostrarlo en la cancha. Si bien siguen invictos, el rendimiento no ha sido el esperado y las críticas no han demorado en llegar. Ante Eslovaquia dejaron más dudas que certezas, clasificando en el tiempo extra. En la otra esquina está Suiza, que viene de dar una de las sorpresas al eliminar a Italia.

¿Dónde ver a Inglaterra vs Suiza?

Este encuentro no contará con transmisión televisiva. La única opción para verlo es a través de la aplicación Disney+, en su servicio Premium. Las cuentas estándar no lo darán.

¿A qué hora son los cuartos de final de la Eurocopa 2024?

El duelo entre Inglaterra y Suiza será este sábado 7 de julio a las 12:00 horas, en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf, Alemania.

Los primeros clasificados

La Eurocopa ya conoce a los primeros dos países que estarán en la semifinal del torneo. En el primer turno, España eliminó al local Alemania en un partidazo. Mikel Merino en el último minuto del tiempo extra colocó el 2-1. Portugal y Francia no regalaron demasiadas emociones y tuvieron que estirar el suspenso hasta los penales. Desde los doce pasos los galos fueron más efectivos, dejando en el camino a Cristiano Ronaldo.

Inglaterra es favorito para la llave con Suiza, pero este torneo está lleno de sorpresas y todo puede pasar. Los dirigidos por Southgate deben demostrar de una vez por todas que tienen el nivel para darle la primera Eurocopa a su país. El ganador de esta llave se enfrentará al vencedor entre Países Bajos y Turquía.