La Copa Libertadores continúa su fase previa y está semana es el turno de los equipos chilenos para disputar la opción de meterse en la zona de grupos. Ante esto, uno de los protagonistas será O’Higgins que tiene que medirse ante el Bahía.

El cuadro brasileño terminó séptimo en el Brasileirao y logró uno de los pasajes al torneo más importante del continente. Participación que se tomaron en serio con un mercado de fichajes que superó los 20 millones de euros.

Lo que se refleja en una plantilla de 105 millones de euros, y que la ubica entre las cinco más alta de Brasil. Por lo mismo, es un desafío de palabras mayores para el elenco de Lucas Bovaglio.

Pero más allá de ello, Claudio Borghi entregó un potente mensaje para los celestes que justamente este miércoles se miden ante los dirigidos por Rogério Ceni. “Es un viaje largo. Los equipos brasileños son todos difíciles. Más con los presupuestos que manejan. Pero ya lo dije, es el campeonato más parejo que ví en el arranque. Además van recién tres fechas”, alertó el Bichi en ESPN F90.

El campeón del Mundo con Argentina en México 1986, también vistió la camiseta de los celestes en 1995. Por lo que recalcó su cariño por la institución rancagüina y que pudo conocer a fondo recientemente en su visita al “Monasterio Celeste”.

Claudio Borghi vistió la camiseta de O’higgins en 1995

“Sí estuviésemos en otra etapa del campeonato, luchando el descenso o por el título, te diría que le den importancia a lo de acá. Pero recién se están armando los equipos. Además económicamente te sirve muchísimo (el jugar la Copa Libertadores). La plata es muy importante para los clubes”, recalcó Borghi. Por lo que puso sus fichas en los celestes para dar el batacazo.

¿Cuándo juega O’Higgins?

El elenco de O’Higgins debe disputar la fase previa de Copa Libertadores este miércoles 18 de febrero. El partido de ida es frente a Bahía en el Estadio El Teniente a las 19:00 horas. Tras ello, la revancha es el 25 de febrero también a las 19:00 horas en el Estadio Fonte Nova. El vencedor se medirá con el ganador de la llave entre Táchira vs Deportes Tolima.