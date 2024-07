Marcelo Bielsa afina los últimos detalles para la semifinal que disputará este miércoles contra Colombia. La selección de Uruguay deberá reponerse a varias bajas como Ronald Araujo por lesión y Nández por tarjeta roja.

Pero lejos de sumarle más presión al equipo en esta instancia decisiva, ahora el Loco sorprendió con una insólita broma para distender el ambiente a horas de la semifinal en Copa América. En esta ocasión al entrenador se le consultó por las virtudes de Maximiliano Araújo y que ha sido titular desde el inicio de su proceso en la celeste.

“Ustedes los periodistas hacen preguntas muy especiales, me preguntan sobre Maxi estando acá presente”, comenzó la respuesta de Bielsa. Lo que desató las primeras risas nerviosas.

La broma de Marcelo Bielsa

Pero para cerrar lo antes posible con la conferencia, el rosarino decidió distraer todas las miradas sobre la formación y el esquema de este miércoles. “Creo que Maxi es un jugador vulgar que ha llegado a donde está producto de la suerte. No creo que pase de ahí. No lo vi, me lo recomendaron”, sentenció dejando a más de uno sorprendido por esta faceta humorística.

Pero Bielsa no se sale de su libreto y tras ello, aclaró sus palabras y reconoció porqué Araújo es titular: “Me gustan los extremos que desbordan, que juegan del vértice del área al vértice del área propia, que consiguen tirar muchos centros y Maxi tiene todas esas particularidades”.

Cabe consignar que la semifinal entre Uruguay y Colombia está fijada a las 20:00 horas del miércoles 10 de julio en el Bank of America Stadium. Dicho encuentro será transmitido por Canal 13, CHV, Directv y la aplicación DGO. El ganador se enfrentará al vencedor de Argentina y Canadá.