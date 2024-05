La inclusión de Luciano Cabral en la lista preliminar de 55 jugadores de la selección chilena para Copa América 2024 es un tema para Ricardo Gareca, que está atento a lo que suceda con el jugador de Coquimbo en el futuro.

Esto porque debido a su condena por homicidio en el 2017 no puede entrar a Estados Unidos, un tema que el entrenador espera que pueda resolverse y para lo cual tiene bastante optimismo.

En diálogo con Radio ADN manifestó que “ninguno de nosotros, ni la Federación ni nadie, puede saber si te la van a dar o negar la visa. Así como en este momento se la están negando, se la pueden llegar a dar”.

Además exculpó a la Federación por su inclusión en la prenómina. “No tienen nada que ver los dirigentes. Yo les pasé la lista por un tema estrictamente futbolístico. Es responsabilidad mía incluirlo en la lista”, declaró.

Cabral es del gusto futbolístico de Gareca para la Roja

El trámite de Cabral

Luciano Cabral es un jugador que llena el paladar futbolístico de Ricardo Gareca. “Lo estamos siguiendo, analizando. Después lo de las formalidades y el papeleo para un país como EE.UU. escapa un poco a lo nuestro”, señaló.

“Está en la lista y aún no me han dicho que no va a estar. Lo están tramitando y están en esa etapa para ver si le dan la visa. Lo sigo teniendo en cuenta si no me dicen lo contrario”, manifestó el Tigre.

Cabral ha sido una de las revelaciones del torneo en Coquimbo, luego de un año de adaptación. Su nombre interesa mucho en Colo Colo, que pretende ficharlo para el segundo semestre.