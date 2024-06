La selección chilena afina los últimos detalles para el debut por Copa América 2024. El elenco de Ricardo Gareca arma el equipo que se enfrentará a Perú para acercarse a Argentina en el liderato del Grupo A.

De momento la formación que toma más fuerza cuenta con la ausencia de Darío Osorio. El formado en Universidad de Chile sería suplente. Pese a que entrenó como titular por el sector derecho, finalmente la pulseada se la ganó Diego Valdés.

Lo que llamó la atención para Claudio Borghi por el talento del joven jugador. “Me gusta la formación, pero no está Osorio y a mí me gusta ese hueón. Yo apostaba un asado porque Diego Valdés sería titular. Pero a mí no me gusta la idea que Valdés entre porque otro esta lesionado, sino porque realmente es importante”, analizó Borghi en Radio Futuro.

Sin embargo, Borghi volvió a respaldar al nacido en Hijuelas y ahora hasta lo comparó con una de las figuras de la Eurocopa 2024. “Lo voy a repetir, Darío Osorio esta a la misma altura de Lamine Yamal del Barcelona”, indicó.

Luego sobre la misma hizo un importante llamado para lo que será su futuro en Europa. “En un equipo con buenos jugadores, este chico haría cosas importantes”, sentenció.

Valdés ocupará finalmente el lugar de Osorio

El consejo de Claudio Borghi

Pero eso no fue todo ya que además el Bichi pidió el doble de concentración para este partido ante Perú. En especial por el ambiente que se ha generado, dando por accesible el duelo contra los del Rimac en el inicio de la Copa América.

“Los partidos más fáciles fueron los más difíciles. Venezuela y México en Copa América. En partidos más complejos como Francia o Portugal, los jugadores entraron más concentrados porque el rival lo exigía”, alertó.