La Roja vivió su segundo día de trabajo como preparación para el debut en la Copa América 2024, donde enfrentará a Perú este viernes 21 de junio. Ricardo Gareca ya empieza a definir el equipo. Sin embargo, uno de sus jugadores enciende las alarmas en la previa: Diego Valdés.

D Sports mostró imágenes de la Roja después del entrenamiento en Texas Christian University en Fort Worth y se podía ver a Valdés con hielo en su pierna izquierda mientras atendía a algunos hinchas. Por lo menos, no se le veía con mayores dificultades para caminar.

¿Tendrá problemas para el debut? Valdés viene de ser titular frente a Paraguay, donde entregó una asistencia. Sin embargo, no apareció en la primera formación que paró Ricardo Gareca en Estados Unidos. En su lugar aparece Darío Osorio, ya recuperado de sus molestias físicas.

Este martes, Chile probó un equipo con Claudio Bravo en el arco; Mauricio Isla, Paulo Díaz, Igor Lichnovsky y Gabriel Suazo en la defensa; Érick Pulgar, Marcelino Núñez; Darío Osorio, Alexis Sánchez y Víctor Dávila en el mediocampo; y Eduardo Vargas en el ataque.

El segundo día de la Roja en Estados Unidos

La Roja tuvo su segundo día de prácticas este martes 18 de junio. La buena noticia es que Ricardo Gareca pudo contar con Eduardo Vargas, quien había sufrido un golpe en su rodilla el día anterior y encendió las alarmas en la previa del debut en la Copa América 2024.

En Texas, Darío Osorio tomó la palabra. El futbolista del Midtjylland está recuperado de la lesión que lo sacó del fin de temporada en Dinamarca. “Comencé entrenando apartado, pero con el pasar de los días me integré al grupo y ya estoy entrenando normal. Me he sentido bien”, dijo.

“Yo me siento bien, tranquilo. La expectativa es llegar lo más lejos que se pueda, siempre vamos a aspirar a lo máximo posible. Es un lindo grupo. Todos nos apoyamos y todos vamos a luchar por el mismo objetivo”, agregó.

