La selección chilena sigue procesando el verdadero fracaso que fue su participación en la Copa América 2024. Pese a las expectativas puestas en el equipo de Ricardo Gareca, este se fue eliminado sin ganar un solo partido y con la increíble cantidad de cero goles anotados.

Uno que tuvo un duro análisis de este rendimiento, en especial apuntando a Alexis Sánchez, fue Cristián Camaño, quien en su calidad de comentarista en Radio Agricultura aseguró que esta eliminación fue un golpe de realidad para Chile.

“Ya basta del distinto, ya no es Alexis, podrá haber un distinto desde lo anímico o del liderazgo, pero no hay distinto. No pudimos agarrar vuelo y luego, situaciones que te pueden pasar en una clasificatoria que un mal árbitro, una expulsión o una irresponsabilidad y ante esa situación, no tuvimos respuesta”, aseguró el periodista.

En ese sentido, Camaño aseguró que “fundamentalmente el fútbol siempre tiene lógica. Los cuatro equipos que se fueron eliminados son los mismos que están entre los últimos de la eliminatoria: Chile, Paraguay, Bolivia y Perú”.

“Nos guste o no, Chile está en el lote de los malos. Podemos seguir alegando contra los árbitros, seguir ganando clicks o likes diciendo que es un sinvergüenza, pero el análisis debe ir más allá”, agregó.

Alexis Sánchez fue uno de los grandes apuntados por Cristián Camaño. ¿Mejorará el nivel del tocopillano en la selección chilena? | Foto: Photosport.

Además, el comunicador detalló que “desgraciadamente, nos quedamos con más malas sensaciones que buenas. En septiembre no sé cómo va a estar Alexis, no vamos a tener a Bravo e Isla seguirá siendo un lateral más defensivo que ofensivo. Suazo seguirá en deuda en la selección y podríamos seguir nombrando a una serie de jugadores”.

“Es preocupante, no se encienden alarmas, pero no avanzamos lo que pensamos que íbamos a avanzar en esta copa de la mano de Gareca”, concluyó.

¿Qué viene ahora para la selección chilena?

A falta de amistoso confirmados, lo más cercano que tiene la Roja a futuro son la doble fecha eliminatoria de la primera semana de septiembre, donde Chile visitará a Argentina y luego recibirá a Bolivia.

