En el último tiempo, Colo Colo ha logrado buenos resultado y mucho mérito de esta situación se le ha dado a Aníbal Mosa. Por esta razón, los más entusiasmados ya lo candidatean a la ANFP.

El fútbol chileno no lo pasa bien. La gestión del presidente Pablo Milad está siendo muy cuestionada tras los malos resultados a nivel de selección, los problemas con el Sifup y la no realización de la Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile.

¿Aníbal Mosa a la ANFP?

Durante el paro del Sifup, Aníbal Mosa fue uno de los dirigentes que tomó la batuta y logró que se solucionara el problema, poniendo fin a la movilización. Esto, sumado a los buenos refuerzos que trajo Colo Colo, hicieron que los hinchas albos lo bautizaran como “Florentino Mosa”, en alusión al presidente de Real Madrid.

Claudio Aquino es el gran refuerzo conseguido por Aníbal Mosa. Imagen: Photosport.

Ante la crisis de liderazgo que vive la ANFP y Pablo Milad, Mosa fue consultado sobre si le gustaría ser el presidente de la institución de Quilín. Lejos de esquivar la pregunta, el timonel de Colo Colo contestó con total sinceridad.

“No está en mi mente, no es uno de mis objetivos. Ustedes saben que yo me desvelo por Colo Colo y mi único tiempo que tengo se lo dedico a este club, mucho más en un año tan especial como el centenario”, explicó Mosa a Los Tenores de ADN, descartando la opción.

Colo Colo celebra los 100 años del club durante este 2025, por lo que buscarán que sea una temporada histórica en cuanto a logros deportivos. Por esta razón, se la han jugado por buenos refuerzos para realizar nuevamente una positiva Copa Libertadores.

“Estamos armando un gran equipo para poder competir en forma internacional, así que voy a estar de cabeza 24 horas al día metido en eso, apoyando a esta institución”, cerró el presidente de Colo Colo.