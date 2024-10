Los partidos pendientes de Colo Colo coincidieron con la fecha FIFA doble de octubre en la que Chile quedó como colista y Fernando de Paul custodió la portería en un gran nivel. El Tuto no dejó dudas cuando tomó el testimonio de Brayan Cortés, titular en ambos partidos de la Roja.

Frente a Huachipato, el Tuto de Paul ofreció un gran rendimiento y fue clave en la victoria del equipo dirigido por Jorge Almirón. Ante Unión La Calera los albos prácticamente no sufrieron, pero de todas maneras el golero mostró seguridad cada vez que fue requerido.

La visita al césped sintético del estadio Nicolás Chahuán Nazar dejó huellas en el portero de los albos. Quedaron evidenciadas en el Lado B, que el equipo de comunicaciones de Colo Colo muestra a través de su canal oficial de YouTube. Allí quedó claro el clima festivo que había en el vestuario luego de esos tres puntos que los situaron en la cima del Campeonato Nacional 2024.

Aníbal Mosa vociferaba “¿quién es el único puntero?” mientras repartía jolgorio en el camarín colocolino. Mientras tanto, De Paul tenía una graciosa conversación con el kinesiólogo jefe que tiene el cuerpo médico de los albos. Todo a raíz de una herida superficial que se le produjo por deslizarse en el pasto artificial. Un rasmillón muy leve.

Captura YouTube | Lado B Colo Colo.

Bruno Gutiérrez estaba a un lado del Tuto. Y Wilson Ferrada quiso distender la situación. Comenzó a simular gritos “no, no, no”, repitió. “No me toqués, no me toqués”, agregó Fernando de Paul. Todo esto mientras el defensor surgido de las inferiores albas reía alegremnte. “Todo por David Arellano”, le lanzó el kinesiólogo. Siempre en un clima cargado al humor.

Fernando de Paul se ríe de su herida tras la victoria de Colo Colo

Fernando de Paul rió de buena gana junto a Bruno Gutiérrez después de la victoria que dejó a los albos en la punta de la tabla. El Tuto revivió esos duelos en pasto sintético que tantas veces jugó en el arco de San Luis de Quillota, donde es ídolo histórico. Una de las tribunas del estadio, de hecho, lleva su nombre.

“Había que seguir”, dijo el golero, quien también registra pasos por Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile. Todo mientras Mosa aplaudía y celebraba con efusividad. “Somos punteros. Contra todo y contra todos estamos aquí. No nos entregamos nunca los colocolinos”, gritaba el presidente de Blanco y Negro.

A los instantes se sumó Carlos Palacios al festejo. Un partido que terminó con una fiesta. Pero que debe ser refrendado en las siguientes tres fechas del torneo. La primera en esa recta final será contra Palestino como visitante este domingo 20 de octubre a contar de las 15 horas, según el horario de Chile continental.

Revisa las imágenes del Lado B en la victoria alba sobre Unión La Calera