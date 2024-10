Colo Colo entra en la recta final del campeonato nacional y tiene la chance concreta de ser el nuevo líder a tres fechas del cierre de temporada. Pese a no tener a sus seleccionados, el equipo de Jorge Almirón va por la remontada y este miércoles frente a Calera puede ser el nuevo puntero de la tabla.

Objetivo que mantiene enfocado al plantel y que para Fernando De Paul es un momento clave en el año. Es que el portero albo reconoció que esta al 100% para afrontar la recta final de la temporada y para pelear un puesto con Brayan Cortés. “Para jugar en el arco de Colo Colo siempre hay que estar preparado. A veces tenemos menos posibilidades pero hay que pensar en lo grupal. Tenemos muy buena competencia”, expresó.

Pero a su vez, el golero tuvo palabras para su ex club a quien reconoció que vieron muy firmes y que hasta cerca de quedarse con el torneo. “Nosotros buscamos que dependa de nosotros. No hay nada mejor que eso. Jugamos más partidos en el año, pero también nos pasó que vimos a la U muy bien y que no se caía. Se convirtieron en un equipo solido y en su momento también dependía de ellos”, expresó.

Por lo mismo recalcó que ahora el objetivo es no tropezar como lo hizo el archirrival y asegurar la punta de la tabla este miércoles. “Ahora depende de nosotros y esperemos conseguir un resultado importante mañana y seguir en racha”, sentenció De Paul que nuevamente será titular.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique visita a Unión La Calera este miércoles 16 de octubre a las 19:00 horas y con dicho encuentro estará al día con el fixture del campeonato nacional. Tras ello, quedarán tres finales para Colo Colo: Palestino, Deportes Iquique y Copiapó.

Hasta el momento Universidad de Chile es el único puntero con 58 unidades. Mientras que los albos tiene 57 puntos, y de ganar el partido pendiente pasarán a ser los nuevos líderes de la tabla.