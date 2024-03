Colo Colo cayó ante Universidad de Chile en el Superclásico y puso fin a una racha de 23 años de invicto en el Estadio Monumental. El equipo de Jorge Almirón mostró su peor cara ante su histórico rival y su rendimiento fue duramente evaluado por Toby Vega en TNT Sports.

El exfutbolista evaluó a los protagonistas (buenos y malos) de la jornada. A Carlos Palacios le puso un 2,0. “No apareció en el primer tiempo, cuando uno más lo necesitaba, cuando no habían espacios y no estaba ese jugador diferente. En el segundo tiempo apareció más, pero en el primero desapareció”, evaluó.

Cristián Zavala, quien jugó sólo un tiempo, se ganó un 1,5. “Tampoco apareció. Uno de los que tanto uno esperaba. No tuvo espacios, no encaró y eso es lo que uno espera. Yo esperaba mucho más de él y lo terminan sacando… Y estaba Ricardo Gareca en el Monumental”, argumentó Vega.

El peor evaluado de la tarde fue Leonardo Gil, quien recibió un 1,0. “Este es el peor partido que le he visto. Yo no sé si está lesionado o qué, pero algo tiene. No jugó bien”, mencionó. Sus compañeros, entre ellos Gonzalo Jara, le debatieron y pusieron a Arturo Vidal como el peor. Vega evaluó al King con un 3,0.

Superclásico: los mejores de la U para Toby Vega

Obviamente, los mejores evaluados fueron de la U. Leandro Fernández, delantero azul, se ganó un 6,5 de parte del Toby. “Muy bien. Me parece que se las arregla solo arriba, muchas veces no necesita otro compañero. No estuvo Palacios y Fernández se las arregló solo”, argumentó.

Gabriel Castellón, por su lado, se quedó con un 6,8. “Tuvo dos atajadas maravillosas. Una es donde saca el gol”, comentó Toby. Eso sí, apuntó que fue mejorando con el correr de los minutos. “En el primer tiempo tuvo una mala salida que no aprovechó Colo Colo”, reconoció.

El mejor evaluado no podía ser otro que Israel Poblete, el hombre que le dio el triunfo a la U. Se llevó el 7,0. “Goles son amores. Pero jugó bien también. Es el regalón de Johnny Herrera y no se equivocó. Hizo un buen gol. Más allá de que le pega Saldivia, él quería desviar el balón”, dijo.

