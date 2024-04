El 26 de abril de 2022, Alfredo Stöhwing asumió como presidente de Blanco y Negro y en su primera intervención pública en ese cargo, se refirió a la remodelación del estadio Monumental. La idea que anunció con bombos y platillos hace unos días, en vísperas de la junta de accionistas y a un año del centenario, la había anticipado en esa época.

“Uno de los aspectos que me entusiasma, sobre todo en vistas del centenario del club, es trabajar en el estadio. Es una ambición del hincha. Pero me gustaría que lo podamos tener para el centenario con noticias importantes. No me gusta prometer nada ni dar cuestiones bombásticas”, apuntó el timonel de la concesionaria. Esta recopilación la llevó a cabo el periodista Rodrigo Gómez de la radio Cooperativa.

Agregó que “me motiva mucho tratar de hacer en relación con el estadio. No existe el tiempo para uno europeo, no hay que pasarse películas”. Un discurso que, con algunos matices, repitió al año siguiente, en 2023: “uno de los temas en que hemos concordado en que es una prioridad para el club a esta altura y sobre todo en vistas del centenario es la remodelación del estadio”, afirmó, como si lo dicho cuando asumió lo hubiera borrado el mar de la arena.

“Vamos a tener que abordar eso en forma seria, rápida, para tratar de llegar lo mejor posible al centenario. Tiene mucha relación con los temas de seguridad, ese puede ser el momento final en el que el estadio se deje en condiciones para implementarle medidas de seguridad que sean las más modernas y a primer nivel del mundo. Compartimos con el CSD un deseo de remodelación rápido. Lo antes posible”, dijo también Alfredo Stöhwing. De eso, tampoco quedó algo.

Alfredo Stöhwing lleva tres años con promesas sobre la remodelación del estadio Monumental

Alfredo Stöhwing esperó a poco de la junta de accionistas que puede cambiar el directorio de Blanco y Negro para hablar una vez más de la remodelación del estadio Monumental. Lo hizo en la señal de Mega. “Lo puedo decir definitivamente al hincha: hemos trabajado silenciosamente, el trabajo silencioso siempre rinde más que el público”, introdujo. Aunque ya llevaba dos años haciendo alardes de sus intenciones a los cuatro vientos.

“Diría que una de las cosas que se ha cometido el error hacia atrás es que se parte con la idea o las ganas de hacer noticias, pero no se tiene la base, que son los recursos. Se ha trabajado muy fuerte en eso. Tengo la impresión de que vamos a tener recursos importantes para la remodelación del estadio, acudiendo al sistema que se ocupa en todas partes del mundo, el naming rights“, sostuvo el timonel de ByN.

Y cerró con algo que ya había dejado patente: su preocupación por los temas de seguridad. “Ya tenemos un proyecto. Soy muy optimista con respecto a esto, hemos conversado con las mejores empresas del mundo, no vamos a trabajar con menos que eso. Lo principal que me dicen que podría poner en riesgo el proyecto son las inestabilidades institucionales del club y el problema de la seguridad“, sentenció. Como reza el dicho, chiste repetido sale podrido. ¿O no?

¿Cuándo es el centenario de Colo Colo?

Colo Colo celebrará el centenario del club el 19 de abril de 2025, fecha que trazó como objetivo Alfredo Stöhwing para la refacción del estadio Monumental.

