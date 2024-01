"Desmedidas y no merecidas": Ramiro González discrepa de las críticas que recibe

El defensor Ramiro González ya cumple un año desde su llegada a Colo Colo. La estadía del experimentado jugador de 33 años ha estado marcada por un rendimiento que despierta muchas críticas, algo que el jugador abordó en la pretemporada en Uruguay.

En charla con Eugenio Salinas, enviado especial de Redgol a Montevideo, González declaró que “he recibido bastantes críticas y si bien uno no está ajeno a eso, algunas han sido desmedidas y no tan merecidas, aunque por ahí tuve algunos partidos no muy buenos”.

Lo que promete es revertir esa imagen del 2023. “En mi caso queda más que trabajar, no hay otra manera de revertirlo. Estoy feliz, comprometido de estar acá”.

“Aunque no me toca jugar demasiado, trato de aportar del lado que me toque, exigiéndome siempre, demostrando que vine a jugar, porque todos queremos hacerlo”, finalizó.

Ramiro González sobre Colo Colo en las copas internacionales

Para Ramiro González, hay un punto pendiente en Colo Colo: los torneos internacionales. “La verdad que hay una cuenta pendiente, lo de la copa internacional. Estamos motivados, ilusionados con el cuerpo técnico nuevo, se renuevan las energías”, comentó.

Agregó que “seguramente llegará algún refuerzo para potenciar a una base consolidad y sólida. Vendrá bien para pelear las copas”.

Sobre la pretemporada y las exigencias del club, afirmó que “el correr de los partidos marcará para qué estamos. Se está entrenando bien. Es la clave para el éxito. Colo Colo te exige ganar de buena manera, presionar, salir a ganar en todas las canchas”.

La estadía de Ramiro González en Colo Colo

Tras un año en el club, Ramiro González ha jugado 22 partidos válidos por la Primera División de Chile, en donde acumula un promedio de 82 minutos por partido y cinco tarjetas amarillas. En Libertadores jugó cuatro partidos y no suma goles en los albos.

