Los reparos de los entrenamientos en arena de Colo Colo: "Personalmente no me gustan"

Una de las primeras sorpresas que se llevó el plantel de Colo Colo con los trabajos del nuevo entrenador, Jorge Almirón, se vivió en la pretemporada en Uruguay.

El ex entrenador de Boca Juniors llevó al plantel albo hasta la playa para trabajar en arena, lo que siempre ha sido una polémica para los planteles, por las lesiones que puede provocar.

Pese a ello, los jugadores de Colo Colo dijeron vamos a la nueva fórmula de resistencia que pide Almirón para la temporada, la que incluso incluyó trote por un bosque.

Una situación que si bien no es del gusto de los jugadores, saben perfectamente que están bajo órdenes y que en el futuro podrán ver los resultados de estos trabajos.

Intensidad

Así también lo dio a entender Carlos Palacios, que si bien, personalmente no es muy aliado del trabajo en la arena, asegura que se vieron sorprendidos con la apuesta de Almirón.

“Personalmente no me gustan, pero es parte. Nunca había trabajado en arena, creo que sólo una vez. Así que fue hasta sorpresivo porque íbamos en el bus y no sabíamos dónde íbamos hasta que vimos la playa y tocó entrenar”, comentó en TNT Sports.

Pese a todo, asegura que están conscientes de que los frutos de todo lo que hagan en pretemporada se verá en los próximos meses, así que están alineados con el entrenador.

“Estuvo muy bueno, intenso y esos detalles marcan la diferencia en el año. después todos corriendo como locos y lo disfrutamos”, finalizó.

¿Cuándo juegan Colo Colo vs Rosario Central por el torneo Serie Río de la Plata?

El partido entre Albos y Canallas está programado para que se dispute este martes 16 de enero a partir de las 22:15 horas de Chile en el Estadio Centenario de Montevideo, por Star +.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.