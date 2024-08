Colo Colo finalmente pudo conseguir a su anhelado defensa y de esta forma, cerrará el mercado de pases con cuatro refuerzos. Los Albos contrataron a Jonathan Villagra desde Unión Española, por lo que acá te contamos las estadísticas y la carrera del central.

Desde la lesión de Alan Saldivia, que en el Estadio Monumental existía preocupación por el último bloque. En el duelo ante O’Higgins de hace algunas semanas, incluso sumó minutos Ramiro González, quien no había sido muy considerado por Jorge Almirón. Pues bien, ahora el DT argentino sonríe con las nuevas caras que recibió en este periodo de fichajes, justo en la previa al Superclásico y la Copa Libertadores.

¿Quién es Jonathan Villagra, el nuevo defensa de Colo Colo?

El defensor nació el28 de marzo de 2001 en Quilicura, donde poco a poco fue descubriendo su amor por el fútbol. Tras comenzar en las inferiores de Cobreloa, se integró a Unión Española a los 15 años. Su debut en el profesionalismo se produjo en el 15 de febrero del 2021, por el Campeonato Nacional 2020 frente a Cobresal. Su primer gol llegó el 21 de mayo de 2022 contra Coquimbo.

Villagra en el Preolímpico Sub 23. Imagen: Photosport.

Villagra no demoró mucho en demostrar sus condiciones como central en el Estadio Santa Laura. Con su 1.85 metros tomó camiseta de titular y no la soltó más. Fue así como en 2023 fue convocado por Eduardo Berizzo a La Roja Sub 23 en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, donde disputó los cinco encuentros y ganó la medalla de plata. Fue compañero en la zaga de Matías Zaldivia, ahora rival de Universidad de Chile.

Le ganaron el fichaje a la U

En total, Jonathan Villagra ha disputado 107 encuentros por Unión Española, convirtiendo 5 goles. En Colo Colo tendrá la oportunidad de jugar la Copa Libertadores, donde en octavos de final se medirán contra Junior de Barranquilla. Los Albos se adelantaron a Universidad de Chile y le arrebataron este refuerzo. Se suma a Javier Correa, Cristian Riquelme y Mauricio Isla como incorporaciones.