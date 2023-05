Durante los últimos días Aníbal Mosa ha hecho noticia por buscar instalar en Colo Colo una comisión de ídolos. El dirigente, que no pudo conseguir la presidencia el mes pasado, busca la manera de ser protagonista en la interna y lo hace apelando al cariño de los hinchas a históricos, algo con lo que Peter Dragicevic no está para nada de acuerdo.

El ex directivo albo sacó la voz por la propuesta del accionista y dejó en claro que no es la solución. Tanto, que incluso dijo que está vendiendo humo y realizó un duro análisis sobre el momento del fútbol chileno.

Peter Dragicevic le pega a Aníbal Mosa por la comisión de ídolos de Colo Colo

En conversación con RedGol, Peter Dragicevic se refirió a la comisión de ídolos que quieren Aníbal Mosa en Colo Colo y lanzó una irónica respuesta. “¿No estarán un poco viejo para reforzar al equipo? Imagino que los están contratando para jugar”.

Tras ello, sacó toda la artillería. “Eso no soluciona el problema. Aquí el tema del fútbol chileno es más profundo y vale la pena analizar, porque hoy está sin financiamiento. No hay recursos. Las deudas de los clubes asciende a 20 mil millones de pesos. Hay deudas y compromisos no cumplidos con el Servicio de impuestos Internos con la deuda que asumieron las Sociedades Anónimas. Esto no permite ir a buscar jugador con valor en el mercado”.

En esa misma línea, enfatizó que “esto significa que los tiempos de los Barticciotto o Leo Rodríguez, estaban jugando, estaban interesados en venderlos y nosotros comprábamos. Hoy no se puede. ¿Qué mercado se puede acceder? Al de los que están libres, que los clubes no los quieren, que cumplieron ciclos y donde los clubes quieren ahorrarse el sueldo mensual”.

“Para nadie es un misterio, no es duro decirlo, pero hoy el fútbol chileno puede ir por jugadores que no quieren en otros lados. No se puede pedir nada ni exigir nada cuando esas son las condiciones del juego. Sería más honesto y diría que no se puede invertir, así que van a buscar a alguien que no quiere otro. La liga está desvalorizada, así que tampoco es para los que quieran venir a mostrarse o hacer vitrina”, agregó.

Peter Dragicevic insistió y apuntó directo a Aníbal Mosa por la comisión de ídolos de Colo Colo. “Hay que ponerse la verdad y no inventar cuentos, con cosas que son irrealizables. Eso de las figuras emblemáticas no aportará nada, porque esos jugadores van a decir lo que estoy diciendo. La única forma de sacar adelante los clubes es con jugadores de jerarquía y no vamos a salir de eso”.

“No se trata de vender humo, para qué andamos con cosas. No es solución. No arregla el problema, Mosa lo debe saber. El análisis técnico dice que hoy el fútbol no está para tener jugadores de jerarquía y seguiremos con un fútbol mediocre como el de hoy. Eso debería llevarnos a una reflexión, de que la solución está adentro, de trabajar de forma profunda en divisiones menores para abastecernos, porque no hay posibilidad de contratar afuera”, sentenció.