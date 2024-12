No quieren cualquier cosa: este es el perfil del delantero que busca Colo Colo

¿Qué será lo que quiere Jorge Almirón? Colo Colo tiene la esperanza de asegurarse un buen plantel de cara al 2025, con la intención de tener un buen desempeño en todos los flancos.

La idea es rellenar distintos puestos que, a la vista del DT albo, son trascendentales para lograr repetir y, aún, mejorar lo hecho en el Campeonato Nacional 2024 y en Copa Libertadores.

Se busca en mercados extranjeros la respuesta a parte de estas intenciones. Y hay una para la que ya se determinó un cierto perfil de jugador. Habrá que ver si lo consiguen.

El perfil del delantero que busca Colo Colo

Guillermo Paiva no seguirá en Colo Colo. El delantero paraguayo no convenció y el cuadro popular decidió no ejecutar la opción de compra. Eso quiere decir que hay un vacío en delantera.

Guillermo Paiva partirá de Colo Colo.

Jorge Almirón ya dijo que sería uno de los puestos a rellenar en 2025. Delanteros se buscan en distintas partes, pero, según determinó Dale Albo, hay un perfil que delimita las opciones.

Estamos hablando de ciertas características que el Cacique buscará en un atacante. Tal como informó el medio citado, se busca un jugador con experiencia, que haya jugado en la liga argentina o una superior y, en caso de no ser así, por lo menos en su selección.

¿Cuáles fueron los logros de Colo Colo en 2024?

Además de conseguir el Campeonato Nacional, pese a estar a diez puntos de distancia del entonces líder, Universidad de Chile, el elenco de Almirón consiguió avanzar en Libertadores. De esta forma, se metieron a los cuartos de final de la competencia, donde fueron eliminados por River Plate.