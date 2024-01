Óscar Opazo se resigna por demora de Colo Colo: "De Vidal no hablo hasta que no firme"

La constantes trabas que Blanco y Negro ha puesto para poder concretar el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo después de 17 años, colocó a los hinchas y a su plantel en un punto de incertidumbre, respecto de lo que va a ocurrir con su incorporación, o no.

Prueba de ello la da el defensa de Óscar Opazo, quien tras la victoria por 1-0 ante Nacional, en Uruguay, se le consultó por el arribo del King al Cacique, lo que provocó que su ánimo cambiara de golpe, y casi en tono de resignación se refirió a tal opción.

“Hasta que no lo veamos firmando y no se anuncie oficialmente, no me voy a referir a él, es un caso especial lo de Arturo, pero de eso tienen que hablar los dirigentes, ellos verán el tema refuerzos y nosotros nos enfocamos en lo que nos corresponde”, sostiene el Torta.

Junto con recalcar que el posible arribo de Vidal a Colo Colo “es un sueño para todos tenerlo de compañero y le va a dar nivel a la liga chilena, porque vamos a crecer todos“, Opazo reconoce que hay contacto dentro del plantel albo con el volante.

“Arturo es un amigo, tiene muchos amigos acá, Esteban habla constantemente con él, yo también. Es una persona muy querida por nosotros y ojalá se pueda dar, pero hasta que no firme, no me voy a referir a él”, sentencia el lateral diestro del Cacique.

¿Qué es lo último del caso Vidal en Colo Colo?

El bloque oficialista de Blanco y Negro, que lidera el presidente Alfredo Stöhwing y uno de sus máximos accionistas Leonidas Vial, no paran de poner trabas para evitar que el Rey pueda cumplir su sueño de regresar. El último incidente, involucra su estado físico tras su lesión.

Desde la concesionaria le exigieron a Vidal que se someta a exámenes, pero no en la Clínica MEDS, especializada en la materia como se hace habitualmente, sino que sea por un médico general en la Clínica Santa María, lo que provocó la ira de los opositores más el Club Social y Deportivo.

¿Cuándo es el próximo partido del Cacique?

Luego de su encuentro ante Nacional, Colo Colo jugará su último encuentro por la Serie Río de La Plata, el próximo lunes 22 de enero, cuando en el Estadio Luis Franzini de Montevideo se mida con el actual campeón uruguayo, Liverpool, desde las 20:00 horas.

Después de todo este show, ¿firmará finalmente Arturo Vidal en Colo Colo? Después de todo este show, ¿firmará finalmente Arturo Vidal en Colo Colo? YA VOTARON 0 PERSONAS

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.