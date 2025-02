Sin dudas que Colo Colo dio un verdadero golpe al mercado al contratar Claudio Aquino para la temporada 2025. Jorge Almirón habló de lo que le falta al volante argentino.

Los Albos tienen ilusión en ir por todo en este año. Tras el exitoso 2024, la vara quedó muy alta en el Estadio Monumental, sobre todo considerando la celebración del centenario. Uno de lo que tendrá una responsabilidad especial, es Aquino.

Lo que debe hacer Claudio Aquino para triunfar en Colo Colo

Colo Colo no ha iniciado de buena manera este 2025, ya que en dos encuentros oficiales no ha podido ganar: empate contra Limache y derrota ante Wanderers en Copa Chile. Pese a ello, Jorge Almirón no pierde la calma y sabe que el equipo tarde o temprano comenzará a andar.

Claudio Aquino es el llamado a hacer funcionar a Colo Colo. El argentino viene de ser campeón con Vélez Sarsfield y ser elegido el mejor jugador del fútbol argentino. Arribó al Monumental tras la salida de Carlos Palacios a Boca Juniors.

Aquino sumó minutos en la derrota con Wanderers. Imagen: Photosport.

“Sabíamos que se iba Carlos y estaba la opción de Aquino, se movió el presidente (Aníbal Mosa) rápido y lo convenció. Seguramente será ese, no reemplazo, pero jugador importante. Está (Javier) Correa, Salomón (Rodríguez), el equipo será fuerte, pero necesitamos tiempo“, señaló Almirón en ESPN.

Para que Colo Colo comience a ganar, espera mucho del rendimiento de Aquino. El “10” albo vive su proceso de adaptación y Jorge Almirón avisó qué es lo que debe hacer para brillar. Incluso lo comparó con el proceso de Carlos Palacios durante el año anterior.

“Claudio necesita ponerse bien físicamente, andará bien, si no fue la figura de Argentina fue una de las figuras, viene con buena referencia del torneo, lo han visto su calidad en los entrenamientos. El que es bueno entra bien en cualquier lugar. Está contento, lo han recibido bien. Palacios tuvo un proceso de menor a mayor en Colo Colo, se fue en buen momento“, cerró el DT de Colo Colo.