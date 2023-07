La humillante derrota por 5-1 de Colo Colo contra América Mineiro sentenció la eliminación del Cacique en el repechaje de la Copa Sudamericana. Junto al adiós de la competencia internacional la goleada supone un duro golpe para los albos y el trabajo del entrenador Gustavo Quinteros.

Colo Colo no se pudo encontrar jamás en el primer tiempo en Belo Horizonte, y apenas se repuso en el complemento. Las críticas apuntan al planteamiento de Quinteros y a la actitud de los jugadores. Incluso tras el pitazo final hubo luces de quiebre interno en el camarín entre ambas partes.

En Radio Agricultura, Mauricio Pinilla calificó como al menos raro el partido que hizo el Cacique en Brasil. Si bien el ex delantero de Universidad de Chile y la selección nacional no habló de la conocida “cama”, sí deja botando que una interna tormentosa pudo ser el o los ingredientes fatales para el papelón de Colo Colo.

“Hay algo raro. El Colo Colo que vinos ayer no es Colo Colo. No me quiero dar tantas vueltas, pero este Colo Colo no es el equipo, más allá que hemos visto partidos que pierde. En cuanto a actitud no fue Colo Colo”, dijo Pinigol.

El ex atacante agregó que “algo raro hay. Después de la emoción que vimos tras el partido contra La Calera, las caras que había… salió a hablar hasta el utilero. Estaban todos felices porque estaban retomando el nivel, pero algo se quebró en las últimas semanas”.

“No fue Colo Colo. El que jugó ayer en Brasil… un equipo parado en tres cuartos de campo, retrocediendo con jugadas con seis defensores contra dos atacantes y les clavan cinco pepas. No me digas, por favor”, sentenció Mauricio Pinilla.