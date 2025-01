Colo Colo le puso punto final a este mercado de pases de inicio de año tras oficializar la vuelta de Emiliano Amor. El Cacique trajo a seis nombres para reforzar el equipo de Jorge Almirón, gastándose varios millones para dar con el plantel más potente del fútbol chileno.

El propio Aníbal Mosa confirmó que ya no saldrán a buscar más jugadores, asegurando a los medios que “damos por cerrado el plantel del año 2025. Es de esperar que no ocurra nada inesperado, pueden ocurrir cosas, pero tenemos piezas aceitadas. Hemos dado con equipo bien equilibrado. Este es el equipo para todas las competencias”.

Pese a que para varios el mercado de los albos fue casi perfecto, hay quienes creen que todavía falta para con el plantel ideal, sobre todo de mitad de cancha hacia arriba.

“Falta algo más en delantera”

En ese grupo se encuentra Marcelo “Toby” Vega, quien en su calidad de comentarista en el programa MediaPunta afirmó que “yo creo que a Colo Colo le faltó buscar un puntero más”.

“Si ven que a lo mejor no funciona algún jugador arriba o le falta algo más en la delantera, me parece que van a traer”, agregó el ex jugador.

En ese sentido el Toby reforzó su idea al decir que “Almirón tiene a Cristian Zavala y Marccos Bolados, que son prácticamente lo mismo del campeonato anterior. Solamente con Aquino, que es más creación”.

El mercado de pases del Cacique

Los albos en este mercado ficharon a Claudio Aquino (Vélez Sarsfield, ARG), Salomón Rodríguez (Godoy Cruz, ARG), Tomás Alarcón (Cádiz, ESP), Sebastián Vegas (Monterrey, MEX), Víctor Felipe Méndez (CSKA Moscú, RUS) y Emiliano Amor (Libre).

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El Popular verá acción en su debut por el Grupo B de la Copa Chile 2025 ante Deportes Limache el jueves 30 de enero desde las 20:00 horas en el Estadio Monumental.