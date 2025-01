Colo Colo tuvo su primer partido del año en el Estadio Monumental. Si bien el resultado no fue positivo -los albos fueron goleados por Racing-, el recinto se llenó y dejó ver, sobre todo, el gran entusiasmo de los hinchas para acompañar al Cacique en el año de su Centenario.

El club cumplirá 100 años el próximo 19 de abril. Varias actividades ya fueron anunciadas para su celebración, que ya se comenzó a vivir con la gira centenaria. Quizás uno de los hitos más esperados de los hinchas tiene que ver con la remodelación del estadio.

En diálogo con La Tercera, Harold Mayne-Nicholls, a cargo del proyecto, entregó nuevos detalles sobre esta renovación. El periodista contó que en los próximos días deberían tener un valor estimado de lo que costaría la ampliación del estadio, cómo se beneficiaría con Naming Rights, entre otros aspectos.

En ese sentido, Mayne-Nicholls explicó que el Monumental ofrece una gran ventaja. “El estadio está bajo el nivel de la calle. Por lo tanto, en el perímetro están las bases sólidas para construir un segundo piso o un tercer piso. No es necesario salir a bajar lo que tenemos para construir un segundo o un tercer piso. Entonces el crecimiento del estadio es bastante más simple“, contó.

El sueño de Colo Colo es sumarle contruirle un segundo y hasta tercer piso al Monumental | Photosport

Las prioridades del nuevo Monumental: visibilidad y capacidad

La visibilidad de la cancha, una queja constante de los colocolinos, se tiene muy en cuenta. “Seguramente hay que hacer algunos ajustes en la isóptica y para eso hay que ver bien la nivelación de la cancha. La traducción de eso es poder ver bien desde todos los lugares”, comentó Mayne-Nicholls.

“Si me pregunta, ojalá no haya ni rejas ni alambres. Pero también hay un tema con la ley de Estadio Seguro. No es llegar y sacar todas las rejas. Estadio Seguro tiene ciertas normas que si no las respetas no te dejas jugar. Entonces, no es un tema del club, es un tema de la legislación“, añadió sobre el tema.

Sobre la capacidad, comentó que “lo que sí tenemos medianamente claro es que si quisiéramos partir de cero un estadio con capacidad de entre 70 y 80 mil personas, el costo sería de entre 320 y 380 millones de dólares. Estimamos que esto va a ser menos de eso, pero tenemos que esperar a alguien que tenga un dato con cierta base científica para poder implementarlo”.

“Ese es el rango de capacidad que hemos hablamos entre nosotros (entre 55 mil y 75 mil), pero hay que ver qué nos dice el estudio. ¿Hay capacidad para tanto? ¿Cuesta tanto? ¿Podemos o no podemos?”, mencionó.

La visibilidad es un tema clave del proyecto Monumental | Photosport

La preocupación de Colo Colo por los conciertos

Por último, Harold Mayne-Nicholls habló sobre los eventos que permitiría el nuevo Monumental, donde la principal preocupación es que los conciertos no dañen la cancha como en ocasiones anteriores.

“Estamos estudiando muy bien cómo hacerlo para que esa instalación no nos dañe la cancha. La cancha no la dañan los siete o 10 mil personas que entran ahí a saltar, bailar, cantar, la daña el stage y eso tenemos que estudiarlo. Es parte del estudio que estamos haciendo”, dijo Mayne Nicholls.

“Va a ser el estadio con mayor capacidad de Chile para hacer eventos de ese tipo. Entonces va a ser muy atractivo para las productoras, para los artistas y para los fanáticos. Va a ser un lugar donde muchos van a querer ir a realizar conciertos, pero no puede afectar la cancha“, concluyó.