Colo Colo no pudo contra Deportes Limache y el Cacique debió conformarse con un empate 2-2 por el estreno oficial de la temporada 2025. El duelo se jugó en el estadio Monumental por la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Chile.

En Deportes en Agricultura, el panel se mostró muy preocupado por el funcionamiento y rendimiento de Colo Colo, además del estado anímico después de partidas y casi salidas polémicas, además de la rebeldía del plantel tema de premios.

“Red flag, segunda. Después de Racing, esta segunda red flag… la lentitud defensiva, eso tiene que corregir. Atrás está muy fácil llegar”, dijo Juan Cristóbal Guarello.

King Kong agregó que “el plantel de Limache es seis veces más barato que el de Colo Colo. No siempre es una diferencia, pero algo tienes que mostrar. Como la U lo mostró contra Recoleta, que cuando aceleró se acabó el partido”.

Poca motivación de Colo Colo y problema sin solución

Por su parte, Patricio Yáñez agregó que “yo le agregaría un tema motivacional, los jugadores están medios apagados de cabeza. Tú dices: estás en Colo Colo, partido a estadio con 30 mil personas, ¿cómo no se van a motivar? Y no se motivan. Todo les da lata, todo molesta y así fue el resultado”.

Finalmente, Manuel De Tezanos consideró que “Colo Colo tiene un problema que no va a poder solucionar con los jugadores que tiene: perdió carácter en la defensa. No hay. Puede tener un buen funcionamiento, pero Saldivia no es el mismo después de la lesión”.

Sentencia que “Vegas puede ser un excelente jugador, pero tenía en Falcón algo que cuesta encontrarlo. No es que puedan encontrar otro igual. Es difícil que tenga esa mística, la peluca, que choque con los delanteros, que le guste a la gente, que vaya al piso y contagie a sus compañeros. O cambia el sistema defensivo… porque la línea de tres no está funcionando”.

Colo Colo, entre dudas y en ajuste, volverá a la acción este lunes 3 de febrero, como visita contra Santiago Wanderers, por la segunda fecha de la Zona B de Copa Chile.

