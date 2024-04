Dentro del plantel de Colo Colo existe la convicción de que, pese a la derrota por 1-2 ante Fluminense, están para pelear fuerte en esta edición de Copa Libertadores. Una sensación ambiente que fue reflejada por su capitán Esteban Pavez.

“Estoy con una sensación extraña. Hicimos un gran partido ante el último campeón, un equipo que juega muy bien al fútbol y que me encanta como juega”, aseguró el volante en diálogo con Chilevisión, donde agrega que “jugamos de igual a igual, en el segundo tiempo tuvimos tres claras para marcar, no pudimos“.

En ese sentido, Pavez sostiene que “en la Copa Libertadores se gana por detalles. Nos vamos tristes, pero el equipo dio todo y estamos para competir que es muy importante. Me voy con eso para Santiago. Me voy con la cabeza bien alta, el equipo dio todo”.

Finalmente, el capitán de Colo Colo se refirió al gol anulado a Cristián Zavala, por mano de Guillermo Paiva, que generó un airado reclamo del entrenador Jorge Almirón. A su juicio, le deja interrogantes que espera aclarar con los ánimos fríos.

“La verdad que no vi si fue mano o no. Tengo que llegar a revisarla al hotel porque no la vi en el camarín, pero obviamente uno cree en el momento que es gol. Pudimos empatar en la jugada de Damián (Pizarro) también, tenemos que seguir mejorando”, puntualiza Pavez.

¿Cómo está Colo Colo en el Grupo A de Copa Libertadores?

A falta de que se complete la segunda fecha de esta zona, con el duelo entre Cerro Porteño y Alianza Lima, los albos se quedan en la segunda posición con tres puntos, uno menos que Fluminense quien toma el liderato con cuatro unidades.

El próximo desafío de Colo Colo en el Grupo A de Copa Libertadores será el martes 23 de abril, cuando a partir de las 20:30 horas reciba en el Estadio Monumental a los Íntimos de La Victoria, en busca de retomar la senda triunfal.

¿Cuándo es el próximo partido del Cacique?

Colo Colo volverá a la acción este lunes 15 de abril, en el Estadio Monumental, cuando le toque cerrar la octava fecha del Campeonato Nacional 2024, donde recibirá a Cobreloa, a contar de las 20:30 horas.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.