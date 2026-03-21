Colo Colo está a minutos de salir a la cancha para enfrentar a Coquimbo Unido, por la primera fecha del grupo A en la Copa de La Liga 2026 en el estadio Monumental.

El técnico Fernando Ortiz busca que el plantel que marcha primera en la tabla de posiciones en la Liga de Primera 2026 mantenga su andar, aunque ahora tendrá un durísimo rival en casa.

Por lo mismo, es el duelo más atractivo de la jornada, donde los albos tendrán importantes cambios para chocar ante el campeón del fútbol chileno y que siempre es peligroso.

Uno de las variantes más principales es el regreso de Claudio Aquino en desmedro de Tomás Alarcón, en un movimiento que ilusiona a los hinchas colocolinos.

Fernando Ortiz quiere seguir celebrando con Colo Colo. Foto: Felipe Zanca/Photosport

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Méndez y Fernández a la cancha en el Monumental

Las grandes bajas de Colo Colo esta jornada en el Monumental serán Javier Correa y Joaquín Sosa, ambos que están lesionados y en tratamientos médicos para su regreso.

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Mientras que las grandes sorpresas del once estelar son Javier Méndez y Matías Fernández, quienes habían sumado pocos minutos y se presenta como una oportunidad de oro para mostrarse.

La formación titular de Colo Colo será con Fernando de Paul en el arco; Javier Méndez, Arturo Vidal y Erick Wiemberg en defensa; Matías Fernández, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa y Claudio Aquino en mediocampo; Leandro Hernández y Maximiliano Romero en delantera.