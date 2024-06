El 10 tiene acuerdo para formar parte del Grupo Pachuca, pero los Piratas no lo cederán tan fácil. Mientras el conglomerado mexicano intenta avivarse con los Ruleteros, el Cacique mira atento todo.

La teleserie por el fichaje de Luciano Cabral está lejos de acabar. El 10 de Coquimbo Unido es el gran protagonista del mercado de pases con una negociación que tiene entre medio a Everton, clubes mexicanos y Colo Colo aún en la pelea.

El Grupo Pachuca apareció tras el cierre de la primera rueda para quedarse con los servicios del mediocampista. Sin embargo, la estrategia utilizada ha causado un revuelo enorme y que ha llevado a los Piratas a negarse a entregarlo.

La situación tiene a los clubes peleados y al Cacique mirando atentamente las cosas a la distancia. Y es que a pesar de que todavía no realizan una propuesta formal, en el Estadio Monumental no bajan los brazos para quedarse con el 10.

Colo Colo mira de lejos: Coquimbo Unido y Everton de las mechas por Luciano Cabral

Cuando parecía que Luciano Cabral tenía todo listo para partir a Everton, Coquimbo Unido ha puesto el freno. Los Piratas no dejarán partir tan fácil a su estrella y, según reveló el periodista Bejamín Bonhomme en ESPN, darán la pelea ante la estrategia utilizada por el conglomerado mexicano dueño de los Ruleteros.

Foto: Photosport.

Todo tiene que ver con el pago en la salida del jugador, ya que son montos distintos si es un club del exterior. Los aztecas quieren avivarse pero en el norte no se la dejaron pasar tan fácil y hoy están en pie de guerra.

“Esto tiene que ver con una negociación del representante de Luciano Cabral. Él llegó a un acuerdo con Grupo Pachuca, pero Coquimbo Unido no tiene ninguna intención de llegar a un acuerdo con Everton y el grupo porque entienden que no están ejecutando de buena forma la cláusula”, explicó el periodista.

La estrategia es lo que ha causado el quiebre en las negociaciones. “Hay una que es para el medio local y otro para el internacional. El Grupo Pachuca está ejecutando la nacional para llevarlo a Everton seis meses y después a México, así convencieron al representante”.

Todo esto tiene al Cacique mirando muy atentamente el panorama. “Coquimbo quiere llegar a las últimas instancias para que no se ejecute. Colo Colo ha hecho intentos, ha conversado, se ha reunido con la gente de Coquimbo e incluso han hablado de dinero. Pero mientras no se destrabe la situación con Everton, no ejecutarán nada”.

“Están enfocados en otros puestos. El centrodelantero es lo fundamental para Jorge Almirón porque es para el cupo de extranjero y por el que, seguramente, más dinero van a desembolsar”, sentenció el reportero albo.

Colo Colo todavía no se rinde y espera dar el golpe para quedarse con Luciano Cabral. Dependerá de lo que pase en las próximas horas para saber si logra quedarse con sus gambetas, pero por ahora en México intentan avivarse para sacarlo del país en el 2025.

¿Cuáles son los números de Luciano Cabral esta temporada?

Luciano Cabral ha maravillado al fútbol chileno con su gran temporada 2024. Hasta ahora ha disputado 21 partidos oficiales en total, en los que ha marcado tres goles, ha aportado con dos asistencias y llega a los 1.692 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras espera por lo que pase con Luciano Cabral, Colo Colo se enfoca en su debut en la Copa Chile. El Cacique hará su estreno el próximo jueves 20 de junio a las 12:30 horas enfrentando a Colegio Quillón.

