Colo Colo fue goleado 5-1 por América Mineiro en la revancha del repechaje a los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Cacique se despide temprano otra vez de un torneo internacional y fue por paliza, con un primer tiempo horroroso que dejó un resultado global de 6-3 para los brasileños.

Uno que sufrió con el partido fue Juan Cristóbal Guarello, en los comentarios de la transmisión de Radio Agricultura: con el marcador ya en 3-0 a los 24 minutos, el periodista fue tajante respecto al futuro de Gustavo Quinteros y manifestó que “dos goles más son saca técnico”.

Guarello agregó que “me tiré un par de veces acá por goles que se perdió Colo Colo, pero ahora es para tirar toda la radio. ¡Qué manera de jugar mal! Se pasó. Goleadas han sufrido Colo Colo y los equipos chilenos, pero contra el líder del Brasileirao. Equipos donde estaba Romario, tres seleccionados brasileños, no contra el colista. De repente te agarra un equipo brasileño y te da un baile, pero un equipo bueno, no los reservas del colista. (…) ¡Qué baile! Un desastre. Pareciera que le faltan ocho jugadores a Colo Colo”.

Al descanso

Tras el final del primer tiempo, Guarello lanzó que “a los 2 minutos lo dijimos: por qué Colo Colo está tan atrás y dejan que los volantes brasileños estén tan frontal para meter la pelota con comodidad. Lo desbordaron a Colo Colo, le entraron por todos lados, le hicieron tres goles y le pudieron hacer dos más… hay una atajada de De Paul que es impresionante. Colo Colo se pudo ir 4-0 abajo en el primer tiempo fácil y no tuvo una jugada de peligro, no tuvo la pelota, lo desbordaron. No mete tres pases seguidos”.

“Colo Colo entra perdiendo desde el camarín, el planteamiento ya fue un error. ¿Por qué esa línea de cinco? No se entiende, son decisiones casi autodestructiva de Gustavo Quinteros, como que quisiera que le den una paliza para tener una justificación clara para irse. No se entiende lo que hace en Belo Horizonte. De suerte no le metieron dos más…”, añadió en lo que sería un vaticinio.

El rostro de Agricultura complementó que fue “colapso total hoy de Colo Colo. Podías esperar que anduviera mal, no anda bien esta temporada y ha bajado respecto al 2022, pero no esto”.

Final del partido

Sentenciado el pitazo final, Guarello manifestó que “no te puedes comer un 5-1 contra América Mineiro, paren el escándalo. Fuiste campeón de América, fuiste subcampeón. Está bien que en una tarde mala te agarre un grande de Brasil, pero no los suplentes del colista del Brasileirao. Y te meten la de King Kong. ¿Me puedo ir? ¡Me quiero ir!”.

Guarello sentenció que “Colo Colo fue aplastado por el colista del Brasilierao, con ocho suplente de entrada. Termina bochornosamente su participación internacional. No sé qué respuesta va a dar Quinteros, pero es un resultado saca técnico. El problema es que Colo Colo no tiene un peso para traer otro entrenador. A Colo Colo lo masacraron, muy mal”.