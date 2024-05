Jorge Valdivia se ilusiona con Colo Colo campeón: "Concentrado al cien no hay equipo que lo pueda igualar"

Colo Colo espera la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional 2024 con la reciente victoria por 2-0 contra Palestino. De paso, El Cacique aprovechó la victoria de Universidad Católica contra Universidad de Chile para acercarse a los azules en la punta.

El Cacique ha tenido un irregular temporada, pero pese a todo los albos acortaron la distancia y hoy están a sólo cinco puntos de los azules, en la quinta posición de la tabla.

Y como dicen: “de atrás pica el indio”. Y Jorge Valdivia se ilusiona con ver a Colo Colo en lo más alto de acá a fin de año, considerando además que su instinto apunta a que la U seguirá dejando puntos en el camino.

“Creo que con lo que pasó el fin de semana, van a seguir sucediendo este tipo de situaciones. Me refiero al partido que perdió la U, donde se acerca Colo Colo, se acerca Católica, va a pasar otras veces porque el torneo es largo”, dijo Valdivia en ESPN F90.

“No hay equipo que pueda igualar a Colo Colo”

Incluso el ex mediocampista considera que el Cacique en el Campeonato Nacional puede verse “beneficiado” si sufre la eliminación en Copa Libertadores. Sin la responsabilidad del torneo internacional, Valdivia deja botando que no hay dudas de Colo Colo se mete al menos por los palos.

“En la segunda rueda, si Colo Colo lamentablemente no accede a octavos de final de la Copa Libertadores, más allá de que pueda jugar Sudamericana, se va a enfocar cien por ciento en el Torneo Nacional”, agrega el Mago.

El Mago cree que Colo Colo llega a final de año arriba.

Por último, Jorge Valdivia sentencia que “para mí, en el Torneo Nacional, con un Colo Colo cien por ciento concentrado en lo que es el Campeonato, no hay un equipo que lo pueda igualar, no hay, no existe”.

¿Cuándo es el próximo partido de Colo Colo?

Colo Colo vuelve a la acción este sábado 25 de mayo, desde las 15:00 horas, contra Deportes Iquique en el estadio Tierra de Campeones. El partido es válido por la decimocuarta fecha del Campeonato Nacional 2024. Tras los Dragones Celestes, el Cacique tendrá “una final” contra Cerro Porteño por Copa Libertadores.