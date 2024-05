Jorge Almirón se viste de mago para hacer desaparecer la brujería: "No sé de qué me habla"

Una polémica ha marcado a Colo Colo en los últimos días, por la denuncia de la esposa de Erick Wiemberg por brujería dentro del plantel albo, que ha cargado la interna del club en la previa de su final ante Cerro Porteño por la Copa Libertadores.

Si bien la polémica no fue impedimento en el norte del país, donde vencieron con tranquilidad por 3-0 a Deportes Iquique, con el correr de los días se sigue hablando sobre la versión de magia negra.

Desde dentro del plantel no han querido ahondar en las declaraciones, tampoco entregan detalles de lo que pudo pasar y han apostado sólo en enfocarse en lo futbolístico.

Una situación similar que tuvo el técnico Jorge Almirón, cuando fue consultado sobre esta llamativa situación dentro de su camarín, donde se vistió de mago para hacer desaparecer el tema.

Jorge Almirón no quiere polémicas en la previa de una final.

Almirón sacó un conejo del sombrero

Fue en el programa “Todos somos técnicos” de TNT Sports, donde Aldo Schiappacasse le hizo la pregunta al entrenador argentino, por la polémica que ha dado la acusación.

“No sé de qué me habla. cuénteme un poquito. ¿Enserio? jajaja. Pero ganamos el sábado. Lo que vi el sábado me gustó mucho. No vi ninguna diferencia. Fue el mejor partido”, comentó Almirón, escondiendo el conejo dentro del sombrero.

Pese a la insistencia por saber detalles de la interna de Colo Colo, el argentino demostró ser más alumbrado y con sólo mover su varita mágica, dejó a todos en silencio.

“Tal vez no me interesa, y no me quiero enterar. Dentro de la cancha los vi mejor que nunca”, finalizó.

