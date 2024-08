Jorge Almirón no se confía y le muestra su respeto a Luciano Pons en la U

Universidad de Chile llega con un gran dolor de cabeza al Superclásico con Colo Colo. El Romántico Viajero no podrá contar con su goleador, Cristián Palacios, quien sufrió una lesión en la última fecha y no logró recuperarse a tiempo.

Esto le deja la titularidad servida a Luciano Pons, un delantero que no lo ha pasado bien desde su arribo. Las críticas no se han hecho esperar y para algunos será un ventaja para el Cacique, aunque para Jorge Almirón no será así.

El técnico de Colo Colo se refirió al cambio obligado en el ataque del Romántico Viajero y aseguró que no se confía. De hecho, remarcó que el artillero debe estar más que encendido y con ganas de tapar bocas ante el archirrival.

Jorge Almirón no mira en menos a la U a pesar de sus bajas

La U tendrá que ir al Superclásico sin Cristián Palacios y con Luciano Pons como su reemplazante. El delantero, criticado esta temporada, buscará tener su revancha en un partido que puede definir el torneo.

Luciano Pons se jugará su gran oportunidad en la U en el Superclásico. Foto: Photosport.

Jorge Almirón habló en la previa del encuentro y aseguró que no hay por qué confiarse. Esto, destacando lo que se jugará el propio atacante. “Son diferentes característica, pero la emoción de jugar un clásico, imagina cómo está Pons”, lanzó ante la ausencia del Chorri.

“Lamentablemente no está Palacios, es un gran jugador, pero está el otro centrodelantero que es de otras características y cambia la manera de defender el área. Cada jugador tiene su relevancia y tenemos que estar preparados para contrarrestar eso”, añadió.

En esa misma línea, Jorge Almirón dejó en claro que no mira en menos a la U. “Yo respeto a todos los rivales, no hay rival fácil y este equipo viene muy bien, con ritmo de juego, mantiene la punta. Es un sólo torneo el que juega y se enfoca diferente. Nosotros tenemos gente de experiencia que sabe absorber la presión, como en Copa Libertadores que juegas de visitante como mañana”.

Finalmente, hizo un llamado a los hinchas azules para que se comporten en el estadio y así disfrutar del duelo. “Espero que la gente se porte bien, será un lindo espectáculo. Lo mejor que puede pasarle a Chile es que se llene el estadio, se dé ese marco y sea un buen partido”.

Colo Colo va con todo a enfrentar a una Universidad de Chile que está complicada con las lesiones. Luciano Pons intentará taparle la boca a sus críticos y así demostrar que puede ser un aporte en un Superclásico donde se juegan más que tres puntos.

¿Cuáles son los números de Luciano Pons esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Luciano Pons ha logrado disputar un total de 17 partidos oficiales con Universidad de Chile. En ellos ha marcado tres goles, no registra asistencias y alcanza los 707 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo es el Superclásico?

Colo Colo y Universidad de Chile se enfrentan en un partidazo clave por el liderato. El Superclásico se llevará a cabo este sábado 10 de agosto a partir de las 15:00 horas.

