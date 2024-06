Mucha competencia tiene Colo Colo para el segundo semestre de 2024, con la Copa Chile, la Copa Libertadores y el Campeonato Nacional en el horizonte.

Debido a lo anterior, el entrenador de los albos, Jorge Almirón, exige refuerzos para engrosar su plantel, es por ello que los dirigente de Blanco y Negro buscan fichar a un lateral derecho, un puntero y un centrodelantero.

El estratega del Cacique habló este viernes, en la antesala al partido por Copa Chile ante O’Higgins de este domingo, y se refirió a los fichajes.

La contradicción de Almirón con los refuerzos

El entrenador de Colo Colo indicó que todavía hay tiempo para que lleguen los nuevos jugadores, pero luego se contradijo al señalar que espera que firmen luego.

“Sobre los refuerzos, estamos en tiempo. Sé que están hablando y trabajando. No menciono nombres en particular porque no quiero entorpecer la negociación y porque hay cosas que son trascendidos de la prensa que yo no he mencionado ni pensamos. Están trabajando para traer refuerzos y espero que lleguen pronto”, señaló.

“Las negociaciones son complejas para los directivos, los jugadores especulan también con eso, tienen dos o tres equipos. Los tiempos de los libros de pases son diferentes al nuestro. Veo a los equipos que disputan Copa Libertadores y no hay mucho más movimiento, salvo a Fluminense que te trae a alguien de Europa”, argumentó.

Almirón piensa en los refuerzos.

Luego, sobre lo mismo agregó que “son tiempos de especulación, se juega la Eurocopa, el libro se abre más tarde, todos los jugadores con posibilidades especulan esas cosa también. No me alerta. Sí que un jugador que está siendo visto y se avanza, que no se escape. Para eso trabajan lo directivos y no me puedo meter en eso. Se hace el intento y si no se puede, no perdemos tiempo y vamos por otro. Yo quiero que sean concretos, si no se puede, no se puede y ya está. Van por lo concreto y se está negociando”.

Los puestos que quiere reforzar Almirón en Colo Colo

Para finalizar, Jorge Almirón volvió a decir que tiene claras las posiciones que quiere reforzar en Colo Colo.

“Los directivos ya saben cuáles son. Si sale algún nombre y ese jugador no se concreta o se va a perder mucho tiempo, se va por otro. Más allá de los puestos, son los jugadores y nombres que importan. A veces que hay puestos más o menos cercanos a lo que se busca y si hay jugadores de jugadores de jerarquía, buenísimo no perderlos. Me acomoda otra posición, pero si es jerarquía pura me puede servir. Los puestos son los que hemos ido hablando todo este tiempo, o lo que sabe la prensa, pero nombre concretos no hay todavía. Los directivos saben”, cerró.

