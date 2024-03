Colo Colo tuvo que trabajar bastante para poder eliminar a Godoy Cruz en esta Copa Libertadores. Los albos encontraron en el cuadro de Mendoza un duro contrincante, sobre todo en el 0-0 de la vuelta jugada en el Estadio Monumental.

El Cacique logró soportar la presión y sacar un resultado que le permitiera ganar el global tras el 1-0 a favor obtenido en suelo argentino hace una semana. Acá la figura de Jorge Almirón fue clave, ya que el ex Boca Juniors sacó todo su recorrido para lograr la clasificación.

Juan Cristóbal Guarello, en su calidad de comentarista en Radio Agricultura, valoró lo hecho por el DT trasandino, afirmando que “no es el juego atildado y construido, tan llamativo como el del Manchester City. No lo es. Este Colo Colo es un equipo trabajador, un equipo obrero, enfocado y que las pelea todas. Trabaja mucho las jugadas y en ese trabajo, termina generando ocasiones”.

Además, el comunicador valoró la valentía del DT trasandino de sacar a Jeyson Rojas tras apenas darle unos minutos de juego: “A ver, si la hace Bielsa dicen que es un genio. Una vez Bielsa metió y sacó a (Manuel) Iturra en una Eliminatoria. Ahora que lo hace Almirón, es un improvisado”.

“Lo que pasa es que Almirón va leyendo el partido y dice ‘ya no me dio por la derecha’ y necesito reforzar. Además los cambios de Almirón tienen que ver con los que hizo Godoy Cruz. Cuando mete dos tipos más al área, Almirón dice ‘necesito un tercer central, porque me van a llenar de centros’ y con eso justifica el cambio. Hay que mirar el contexto completo de esto”, concluyó.

¿Cuándo se jugará la llave entre Colo Colo y Sportivo Trinidense?

La ida de este cruce por Copa Libertadores se jugará el miércoles 6 de marzo a las 21:30 (hora de Chile) en Paraguay. Por su parte la vuelta se jugará una semanas después, el miércoles 13 de marzo desde las 21:30 en el Estadio Monumental.

