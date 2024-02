Como una patada en el estómago le cayó a Juan Cristóbal Guarello los dichos de Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, quien cuestionó la suspensión de la Supercopa, cuando restaban 10 minutos para el final, a raíz de incidentes que provocaron “hinchas” de Colo Colo.

Tras el forzoso final del duelo con Huachipato, el dirigente señaló que “la violencia no le puede ganar al fútbol, así que hay que jugar esos 10 minutos para declarar al ganador”, y junto con desmarcarse de los actos violentos, agregó que “la suspensión me pareció rara y creo que valía la pena terminar el partido”.

Al escuchar las palabras de Stöhwing, Guarello tomó aire, y durante su presencia en Deportes en Agricultura no tuvo filtro alguno para criticar al mandamás de Colo Colo, donde dejó entrever que al personero de Blanco y Negro sólo le importan los campeonatos.

“Una copa más qué imp… ¡Mándenle una copa! Mándenle un camión de copas a Stöhwing, una para cada jugador, para que se deje de huevear un rato“, expresó el comentarista, quien cuestionó, además, el cómo se margina de lo hecho por hinchas albos en el Nacional.

“Se les olvida lo que pasó ayer. Pucha… ¡La copa, la copa, la copa! Ya pásenle la copa, como si eso fuera un título… ¡Preocúpate del partido con Godoy Cruz!”, cerró Guarello su desahogo en contra de Stöhwing por sus dichos tras el abrupto final en la Supercopa.

¿Por qué Guarello se enojó con Stöhwing?

Luego que se suspendiera el encuentro en Ñuñoa, la máxima autoridad de Blanco y Negro fue enfática en pedir que se reanude el encuentro, y aseguró que por parte de Huachipato está la intención de “tratar de terminar el partido y jugar los minutos que faltan”.

No fue lo único, pues Stöhwing afirmó que “no nos debería llegar una sanción a Colo Colo, porque este partido se jugó en el Estadio Nacional, no estuvimos a cargo de la organización, no conocemos los controles que se hicieron, así que no correspondería ninguna sanción para el Estadio Monumental“.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

Si finalmente se puede iniciar el campeonato, a raíz del paro de futbolistas, el Cacique jugará su primer duelo por los puntos el sábado 17 de febrero, cuando v visiten a Unión Española, en el Estadio Santa Laura, a contar de las seis de la tarde.

