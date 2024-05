La polémica en Colo Colo continúa tras el regreso de Aníbal Mosa como presidente de Blanco y Negro. Es que Juan Cristóbal Guarello aseguró que el empresario volvió con la idea fija de poner a Claudio Borghi como gerente deportivo de acá a fin de año, cuando Daniel Morón termine su gestión.

Tras el bombazo, el mismo Bichi negó cualquier acercamiento e incluso reveló que habló con Morón personalmente para explicarle que no tiene nada que ver con el rumor, mientras Mosa desmintió a Guarello asegurando que en Colo Colo “están bien”.

Sin embargo, JCG volvió a la carga en su programa La Hora de King Kong e insiste, con argumentos y fuentes, que la idea de Mosa es poner a Claudio Borghi como gerente deportivo de Colo Colo, le resulte o no.

“Voy a aclarar lo de Borghi, porque salió a defenderse, pero cuidado: hablé de nuevo con mis fuentes y me dio un relato pormenorizado de toda la historia, porque evidentemente tiene varias aristas. No va simplemente por el hecho de que lo quiera o no lo quiera Mosa”, dijo King Kong en su Hora.

Negación por códigos, pero…

Agrega que “evidentemente los técnicos son muy cuidadosos con el tema de los códigos, de no ir a ofrecerse. Y Borghi sufrió eso con Sampaoli. Ustedes saben que Borghi sufrió eso cuando era técnico de la selección y Sampaoli se reunía con Jadue en el Estadio Palestino. Eso salió en la prensa y después decían que no, que había sido un encuentro de casualidad. Eso nunca se lo perdonó Borghi”.

“No estamos hablando del análisis futbolístico del período Borghi ni el de Sampaoli. Estamos hablando de estas cosas que los entrenadores llaman los códigos. En los códigos Borghi salió muy mal parado con Sampaoli, siempre lo criticó y dijo que éticamente Sampaoli era reprobable”, complementa.

Añadió: “quizás ustedes no lo saben, pero Mosa comenzó de dirigente de Puerto Montt. Fue vicepresidente y hasta llevó el auspiciador, que era una empresa que tenía que ver con alimentos. Y siempre allá pregunta, su sostén real de amistad está en Puerto Montt. Ahí le dijeron que necesita alguien identificado con Colo Colo, que haya ganado cosas con Colo Colo y tenga popularidad entre los hinchas. Que tenga proyección internacional. Una serie de razones, y fue hace quince días. Hace quince días Mosa sabía que iba a ser el presidente de Colo Colo, con el acuerdo con el Club Social”.

Guarello no tiene dudas: Mosa va por Claudio Borghi en Colo Colo y explica por qué lo negaron.

Guarello asegura que “ahí le dijeron: oye, pero necesitas un gerente técnico que seduzca a la gente, no te fue bien con Harold Mayne-Nicholls… y le dijeron: ¿por qué no traes a Borghi? Es popular entre los hinchas, identificado, salió campeón, es reconocido internacionalmente. Hicieron contacto a través de un antiguo representante de Claudio Borghi, una persona que ya está retirada. Ahí lo empezaron a conversar”.

El resto de la extensa aclaración de Guarello

Y faltaban descargos de Juan Cristóbal Guarello: “no sé cuánto avanzaron esas negociaciones, lo cierto es que a Mosa lo convencieron que era un hombre de fútbol. Mosa no tenía buen feeling con Borghi, pero hablando se entiende la gente”.

“Lo complicado fue que trascendió, porque me la contaron. Como Borghi sufrió el tema de Sampaoli reaccionó y tuvo que llamar a Daniel Morón porque entre superhéroes no se tiran la capa… que los códigos del fútbol y qué se yo”.

“Lo quiere Mosa como gerente técnico porque además, lamentablemente Morón ha estado muy cuestionado… el tema de la llegada de Vidal, que el Loro estaba medio desaparecido en ese momento. Se le acusa de haber sido muy permisivo con Gustavo Quinteros y otros jugadores, etc. Las llegadas de Castillo, Lezcano, Bouzat, Benegas, Ramiro González, Santos, Moya, jugadores que salieron muy caros y no rindieron. Y quieren a alguien más especializado”.

“Mosa quiere a Borghi, esa es la verdad. Ahora, como trascendió se echan para atrás y dicen que no es verdad. Y lo pueden negar, así como negaron que este integrante del directorio que renunció y el día de la elección aparece de nuevo. ¿No se iba por razones personales? Borghi lo negó y lo va a negar, pero él lo sabe. Y es la idea de Mosa, no digo que Borghi lo haya aceptado”.

“No puedo revelar las fuentes, son sagradas. Pero Mosa quiere pegar un sacudón y traer jugadores, hacer un equipo más competitivo que este, irregular de mitad de tabla. Vamos a ver en qué termina esto”.

Así las cosas, Guarello no descarta que de acá a final de año los planetas de alineen, reiterando que el presidente de Blanco y Negro quiere sí o sí a Claudio Borghi como gerente deportivo.