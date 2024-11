Colo Colo suele contar con planteles muy exigentes, por lo que no todos los jugadores pueden tener cabida. Ante este escenario, Leandro Benegas tuvo que salir del club tras no tener muchos minutos.

Los Albos de la mano de Jorge Almirón fueron protagonistas en todos los torneos, donde se alzaron con el título del Campeonato Nacional y llegaron a cuartos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el atacante nacionalizado chileno no pudo tener mayor acción pese a la gran cantidad de encuentros.

Leandro Benegas valoró el haber dejado Colo Colo

Leandro Benegas estuvo en el programa Te Quiero Ver de TNT Sports, espacio de conversación con grandes figuras. Ahí el atacante pudo reflexionar sobre su decisión de salir a mitad de temporada desde Colo Colo, a Unión Española.

“Fue una buena decisión dejar Colo Colo para venir a Unión. Disfruté mucho estar en Colo Colo. En todos los lugares en que he estado disfruto al máximo. Llegó la posibilidad de Unión y necesitaba jugar”, explicó el atacante, quien fue el primer invitado del programa.

Leandro Benegas jugó 43 partidos en total en Colo Colo, con 7 goles. Imagen: Photosport.

Benegas solo había jugado 8 partidos (1 gol) en el primer semestre con los Albos, por lo que decidió ir a Unión Española. La jugada le salió bien, ya que en Independencia sí tuvo continuidad.

“Como jugador y delantero es necesario demostrar la vigencia y que se está preparado para jugar y competir a alto nivel. Necesitaba un lugar para demostrar y sentía que en Colo Colo no tenía ese lugar“, aseguró el argentino nacionalizado chileno.

“Me adapto mucho en los lugares donde me toca jugar y donde me demuestran que tienen confianza. Me llamó Miguel Ponce y demostró esa confianza en mí. Fue fácil tomar la decisión”, complementó Leandro Benegas. En Unión Española jugó 11 partidos e hizo 6 goles.

Benegas hablará también de su paso por Universidad de Chile, Independiente de Avellaneda y otros detalles de su carrera en Te Quiero Ver. El programa completo será estrenado este lunes 2 de diciembre a las 21:00 horas en TNT Sports.