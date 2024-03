Colo Colo confirmó la formación titular para enfrentar como visita al Sportivo Trinidense, por la ida de la tercera y última fase previa de la Copa Libertadores. A casi una hora del encuentro, Jorge Almirón pone toda la carne a la parrilla.

El DT de Colo Colo salta a la cancha de inicio con Brayan Cortés al arco; Óscar Opazo, Alan Saldivia, Maximiliano Falcón y Erick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Vicente Pizarro y Leonardo Gil en mediocampo; Cristián Zavala, Marcos Bolados y Carlos Palacios en ataque.

De esta manera, en el Cacique regresan a la titularidad Opazo, Falcón, Wiemberg, Gil, Zavala y Bolados, en reemplazo de Jeyson Rojas, Emiliano Amor, Daniel Gutiérrez, César Fuentes, Guillermo Paiva y Damián Pizarro, estelares en el último duelo ante Huachipato por la dosificación de Alamirón.

Asimismo, el once de Colo Colo asoma estelarísimo, salvo por la ausencia de Arturo Vidal. El King viajó a Paraguay, pero el DT no lo quiso sobrecargar considerando que el volante arrastra problemas físico desde hace algunas semanas. Incluso no estuvo entre los citados contra Huachipato. El flamante refuerzo albo no está considerado en el banco y se pierde el duelo en Paraguay.

Copa y Superclásico en pocos días

Y hay que considerar que tras el duelo ante Trinidense, Colo Colo recibirá a Universidad de Chile en el Superclásico del domingo, sólo días antes de la revancha contra los mismos paraguayos por el paso a la fase de grupos de la Libertadores.

De esta manera, los albos plantan su mejor equipo posible y, salvo Vidal, despejan las dudas sobre la posibilidad de guardarse algo de cara al duelo ante los azules. Ahora habrá que esperar cómo termina el plantel albo tras la ida y qué equipo planta Colo Colo contra la U pensando en la revancha contra Trinidense.

Colo Colo viene de dejar en el camino a Godoy Cruz y Trinidense a El Nacional de Ecuador. El perdedor de la llave por tercera fase tendrá como premio de consuelo un boleto a Copa Sudamericana.

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile?

El Superclásico 195 entre Colo Colo y Universidad de Chile se disputará este domingo 10 de marzo, desde las 18:00 horas, en el estadio Monumental. El duelo es válido por la cuarta fecha del Campeonato Nacional.