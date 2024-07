Fernando Díaz habló del oro y el moro con RedGol y por supuesto que Ricardo Gareca salió al baile en la charla que incluyó un análisis de la Roja. Las sensaciones que le dejó al Nano la participación de Chile en la Copa América 2024 fueron muy malas.

Y no se las guardó. “Fue una Copa América pésima. Eso está claro: no clasificaste, no hiciste un gol. No hay otro calificativo. Eso no quiere decir que el DT sea malo ni los jugadores, pero fue un mal campeonato”, aseguró el experimentado director técnico que tiene encumbrado a Coquimbo Unido en el Campeonato Nacional de este año.

“Esperamos mejorar rotundamente. En la Eliminatoria si se juega como se jugó, no tenemos muchas chances. Espero que Gareca no cometa los mismos errores que los técnicos extranjeros de los procesos anteriores. Al final es lo mismo”, afirmó el Nano. Se refería a los procesos liderados por el argentino Eduardo Berizzo.

Fernando Díaz miró con lupa la actuación de Chile en la Copa América 2024. (Alejandro Pizarro Ubilla/Photosport).

Y por el uruguayo Martín Lasarte. También el colombiano Reinaldo Rueda, tres técnicos foráneos que no lograron el objetivo de llegar al Mundial. “No hay una base de local, jugadores que por estar en el extranjero vienen y juegan. Hay que tener jugadores del medio local. No todos los del extranjero tienen nivel de selección, hay que buscar alternativas”, dijo Díaz.

Ricardo Gareca le da indicaciones a Marcos Bolados. (Andres Pina/Photosport).

En defensa de Gareca, y sin ánimo de ser abogado del diablo, el Tigre apostó por el regreso de Igor Lichnovsky, uno que milita en México y mostró buen nivel. Y también por Marcos Bolados como reemplazante de Alexis Sánchez frente a Argentina. Dos cuestiones inimaginables para casi todos los seguidores de la selección chilena.

Fernando Díaz reprueba al Tigre Gareca por su primer examen en la Roja

El Nano Díaz no quedó muy contento, algo que seguramente Ricardo Gareca también siente por la participación de la Roja. De hecho, el Tigre algo de responsabilidad asumió por la eliminación, más temprana que lo imaginado incluso en la interna de la selección.

“Lo de Chile fue bajísimo. No estoy de acuerdo cuando dicen que no hay jugadores. Y si no hubiera, es responsabilidad de los técnicos darles rendimiento a los planteles. Lo mismo que en los equipos. Si no, para qué van a botar la plata. La ANFP ha botado plata en los últimos cuatro períodos”, fue el duro diagnóstico que dio el DT de los aurinegros.

Ricardo Gareca en la Copa América 2024. (Jonathan Duenas/Mexsport/Photosport).

Y prosiguió. “Después dicen que no hay jugadores. Pero sí hay. No me puedo conformar con que Chile juegue tres partidos, no gane ninguno ni haga goles. La misión del técnico es sacar rendimiento y con Gareca no hubo. Con los procesos anteriores tampoco. Algunos jugadores que vinieron no tienen nivel de selección. Se pierde tiempo porque no se trabaja en la selección local”, expuso Fernando Díaz.

“Hay jugadores que podrían dar una cariz de equipo, pero todos los procesos han sido muy malos. No me gusta que digan eso de los jugadores malos. Por algo los contratan. Tiene que haber una exigencia a Gareca y cualquier técnico extranjero. Es como en los clubes”, sentenció.

