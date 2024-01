Jordhy Thompson atraviesa un momento complicado, luego de que a fines del 2023 fuera denunciado por su ex pareja Camila Sepúlveda por femicidio frustrado, causa que está siendo investigada por la Fiscalía.

Por eso es que el jugador de Colo Colo busca escudarse en muchas cosas mientras se resuelve su situación, entendiendo que el club no lo tiene considerado para la pretemporada en Uruguay, ya que no puede salir del país mientras no pague una millonaria fianza.

Así es como pasó Año Nuevo en Reñaca con Joan Cruz, otro canterano del Cacique, y ahora mostró en sus redes sociales una faceta bíblica que viene evidenciando hace varios meses.

“No se preocupen por nada. En cambio oren por todo. Díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que él ha hecho”, comenzó citando a Filipenses, un texto del Nuevo Testamento.

La paz que busca Thompson

En estos últimos convulsionados que vive el promisorio futbolista, envía una señal de que necesita paz y tranquilidad para poder crecer en su carrera.

Por eso el mensaje continuaba señalando que “así experimentarán la paz de Dios que supere todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús”.

Una señal de que busca empezar el 2024 en un estado donde reine la serenidad en su vida, a la espera del juicio que se llevará en su contra en algunos meses más.

¿En qué está la situación futbolística de Thompson?

El jugador es pretendido por el FC Orenburg, elenco que marcha 14° con 15 unidades en la Liga Premier de Rusia esta temporada y de momento estaría jugando la promoción por no descender de categoría.

Para poder emigrar a Europa, primero debe cancelar una fianza de 100 millones de pesos que otorgó la justicia para levantar la orden de arraigo que pesa en su contra.