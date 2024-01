Jordhy Thompson todavía no consigue resolver su salida de Chile. El delantero podía comenzar a pagar su fianza de 100 millones, impuesta por la justicia, a partir del 25 de diciembre, para fichar por el FC Orenburg de Rusia. Sin embargo, ni él ni su defensa quedaron conformes con el monto e intentaron rebajarlo.

En la apelación pidieron una reducción de la fianza, que consideran es muy alta. Mientras tanto, al jugador de Colo Colo solamente le queda esperar que en el tribunal aprueben su solicitud, conseguirse el dinero, para poder estar el fin de semana del 3 de marzo debutando con su nuevo equipo.

Para aprovechar el primer día del año, mientras sigue esperando novedades de la justicia, Thompson partió a Viña del Mar con otros dos amigos futbolistas. Joan Cruz y Bastián Roco compartieron imágenes en sus respectivas cuentas de Instagram con Jordhy en las playas de Reñaca este lunes 1 de enero.

El delantero ya volvió a entrenar. En los últimos días ha subido imágenes en el gimnasio del estadio Monumental, con distintos compañeros del fútbol joven de Colo Colo, mientras se pone a punto físicamente. Todavía no hay claridad sobre su destino deportivo o judicial este 2024.

Lo que es cierto es que el Cacique ya le informó al jugador que no aportarán un solo peso al pago de su fianza. El entorno de Jordhy reveló que el jugador no tiene ni el 25% del monto de 100 millones que exigió la justicia y no se presentó, el 27 de diciembre, a la audiencia en que buscaban solicitar la rebaja a la mitad.

Sin embargo, dado que Colo Colo no le prestará dinero para pagar la fianza, la situación sigue igual de complicada. Esto, porque Thompson tampoco tiene los 50 millones de pesos para pagar la fianza y partir a Rusia. Y el FC Orenburg no cerrará el fichaje mientras no tenga certezas de que el jugador puede salir de Chile.

¿Qué club busca el fichaje de Jordhy Thompson?

El club que mostró interés en llevarse al formado en Colo Colo es el FC Orenburg, elenco que marcha 14° con 15 unidades en la Liga Premier de Rusia esta temporada 2023/24. De momento estaría jugando la promoción por no descender de categoría.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.