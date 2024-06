Colo Colo está a nada de dar uno de los grandes golpes del mercado de pases de invierno en Chile. El Cacique tiene todo listo para que Javier Correa sea su nuevo centrodelantero, aunque una parte de Blanco y Negro ha frenado las cosas.

A pesar de tener acuerdo de palabra, este viernes debía realizarse la votación en el directorio para aprobar su arribo, pero el Bloque Vial se negó a realizarla. A la espera de que ocurra el lunes, en Estudiantes de La Plata ya asumen la salida de su goleador y lo despiden con cariño.

Juan Sebastián Verón, presidente del elenco Pincharrata, le dedicó un emotivo mensaje al delantero. En él llamó también a los hinchas a comprender al jugador, quien viene a Chile para pelear la Copa Libertadores.

Presidente de Estudiantes le dice adiós a Javier Correa tras su salida a Colo Colo

Javier Correa no seguirá en Estudiantes de La Plata y está a tan sólo detalles de ser oficialmente jugador de Colo Colo. El delantero cierra su etapa en el Pincharrata, al que llegó a comienzo de año, para llegar al Cacique y pelear por la Copa Libertadores en la segunda rueda.

Javier Correa ya no es más jugador de Estudiantes y Colo Colo lo espera. Foto: Getty Images.

Si bien todavía no hay nada firmado, se espera que en las próximas horas las cosas se concreten. De hecho, en el elenco trasandino ya están al tanto y lo despidieron de una emotiva manera.

Juan Sebastián Verón, presidente de Estudiantes, utilizó su cuenta de Instagram para hablarle a los fanáticos ante la salida del artillero. “Me parece que hay que entender que la actitud y las decisiones que tomaría cualquier hincha de nuestro club, en situaciones por ejemplo como la de Javier Correa, en este caso lo pongo como ejemplo porque se habla de esto pero es algo general, me parece que no podemos pretender que decida como lo haría alguien con otros vínculos mucho mas fuertes (pasado, familia, etc.)”.

“Creo que si nos tenemos que quedar con lo que nos dio, por reconocer que el tiempo que estuvo se comporto como un señor, comprometido, respetando siempre el escudo que defendió, con muy buena predisposición en todo momento, sabiendo y comunicando los valores que se respiran en nuestro club”, añadió.

Finalmente llamó a no complicar más la salida del delantero. “Respeto a la Familia Pincha, esto es lo mas importante, no sobre exagerar las cosas y que el camino del futbolista es este, puede ser alguien que llegue y se quede (ejemplos hay muchos) u otros que pasen como este caso Javier. A mí me tocó pasar situaciones similares y traté en el tiempo que estuve ser respetuoso, cuidar el lugar como si hubiera nacido ahí, Javier lo fue y le estamos agradecidos. Abrazo y a seguir que hay mucho por delante”.

Colo Colo espera que se defina la votación para sellar su acuerdo con Javier Correa. El Cacique ruega para solucionar lo antes posible la llegada de su nuevo delantero, mientras Estudiantes ya da vuelta la página.

¿Quién debe ser el 9 titular de Colo Colo en la segunda rueda? ¿Quién debe ser el 9 titular de Colo Colo en la segunda rueda? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Javier Correa ha logrado disputar un total de 28 partidos oficiales con Estudiantes de La Plata. En ellos ha marcado 10 goles, ha aportado con tres asistencias y alcanza los 1.866 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Mientras espera por el arribo de Javier Correa, Colo Colo se enfoca en la Copa Chile y su llave ante O’Higgins. La vuelta de los cuartos de final de la Zona Centro Sur está programada para este domingo 30 de junio desde las 17:30 horas.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.