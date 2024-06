Colo Colo está a nada de anunciar el arribo de su primer refuerzos para la segunda rueda de la temporada 2024. El Cacique llegó a acuerdo y espera por la llegada de Javier Correa, quien llegar a pelear el puesto del 9 en el equipo de Jorge Almirón.

Luego de una primera parte de la campaña en la que la falta de gol le pesó y mucho, especialmente en el plano internacional, el técnico puso como prioridad un atacante. Luego de semanas de negociaciones, las cosas llegaron a buen y ahora sólo resta esperar por el anuncio oficial.

La noticia sin duda tiene más que feliz al técnico albo, quien a pesar de evitar confirmarlo, dejó en claro que es el hombre que quiere. Eso sí, se desconoce por ahora el día en que se sumará por fin al plantel.

Jorge Almirón espera con los brazos abiertos a Javier Correa en Colo Colo

La prensa argentina confirmó que Colo Colo tiene todo listo para que Javier Correa sea su próximo 9. El centrodelantero de Estudiantes de La Plata era el gran deseo del DT y ahora sólo espera para que se haga oficial.

Este viernes en conferencia de prensa Jorge Almirón habló del inminente arribo del artillero y, siempre cauto, evitó darlo por fichado. “La verdad es que no he hablado con nadie, por lo menos a mi no me han confirmada. No tengo nada concreto. Me enfoco en O’Higgins y eso. Espero que haya novedades pronto”.

Pero al ser consultado sobre las cualidades de Javier Correa, el técnico albo no dudó en alabarlo. “Es un jugador importante, viene del último campeón argentino, es un jugador de muy buena actualidad y espero que se pueda concretar”.

En esa misma línea, el entrenador de Colo Colo enfatizó que “más no puedo decir. Lo conozco porque tiene trayectoria, porque lo he enfrentado, porque jugó en México. Sé cómo juega. Es importante”.

Jorge Almirón también aprovechó de hacer un llamado a la dirigencia para acelerar el tema de los refuerzos. “Estamos en tiempo. Sé que están hablando y trabajando”.

“No menciono nombres en particular porque no quiero entorpecer la negociación y porque hay cosas que son trascendidos de la prensa que yo no he mencionado ni pensamos. Están trabajando para traer refuerzos y espero que lleguen pronto”, sentenció.

¿Quién debe ser el 9 de Colo Colo en la segunda rueda? ¿Quién debe ser el 9 de Colo Colo en la segunda rueda? YA VOTARON 0 PERSONAS

¿Cuáles son los números de Javier Correa esta temporada?

Desde su llegada a Estudiantes de La Plata a comienzos del 2024, Javier Correa ha logrado disputar un total de 28 partidos oficiales en total. En ellos ha marcado 10 goles, ha aportado con tres asistencias y alcanza los 1.866 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Colo Colo volverá a la acción este fin de semana para buscar los pasajes a las semifinales de la fase regional de Copa Chile 2024. El Cacique enfrenta la vuelta ante O’Higgins este domingo 30 de junio a partir de las 17:30 horas.

Sigue todas las noticias del deporte nacional, internacional y las tendencias en nuestro país en los canales de difusión de RedGol. Puedes hacerlo en WhatsApp o Google News.