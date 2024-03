Esteban Pavez se repitió el plato y fue titular en Colo Colo, que tuvo por primera vez desde el inicio a Damián Pizarro en el ciclo del DT argentino Jorge Almirón. El Cacique venció por 2-0 a Huachipato en el estadio Monumental por la tercera fecha del Campeonato Nacional 2024.

Y el Huesi volvió a mostrar lo clave que es para el entrenador que llegó a Pedrero tras haber llegado a la final de la Copa Libertadores con Boca Juniors. De hecho, Pavez se anotó con la asistencia en la apertura de la cuenta con un centro que encontró el pie de Carlos Palacios.

Tras el partido, el capitán del cuadro popular le dio un gran respaldo al joven atacante albo que pronto partirá al Udinese de Italia. Hace unos días, Manuel de Tezanos contó que las ausencias de Pizarro en el equipo titular se debían a algunos retrasos para llegar a los entrenamientos. Esa versión fue reprobada con énfasis por Pavez.

“Él está entrenando bien, creo que salieron un par de cosas. Eso no le hace bien a nadie, no sé por qué inventan esas cosas. No sé con qué fin lo hacen ni de dónde sacan esa información”, manifestó el “8” colocolino en defensa de su compañero, quien jugó 54′ ante los Acereros: le dejó su lugar a Matías Moya, autor del segundo gol de la tarde.

Esteban Pavez les pega a los periodistas por las versiones en torno a Damián Pizarro

Esteban Pavez no se quedó ahí y profundizó en la defensa a Damián Pizarro. “Es una lata. Así la gente se le va encima”, apuntó el “8” colocolino sobre la reacción que tuvieron los hinchas tras conocer esa información: en las redes sociales albas se llenó de comentarios que aludían a su poco compromiso.

Y también a que tiene su cabeza metida en su siguiente desafío: la Serie A del fútbol de Italia. “Ustedes los periodistas tienen que sacar fuentes verdaderas. Preguntarle a él o a mí, yo siempre digo la verdad”, expresó el Huesi. Razón no le falta: fue el primero en decir que Blanco y Negro debía aceptar alguna de las ofertas por Jordhy Thompson.

“Esas cosas no le hacen bien a nadie, es una reflexión para todos”, sentenció el volante central, quien ha demostrado un gran juego desde el arribo de Almirón: contabiliza dos asistencias esta temporada, pues dio una en la Supercopa, también a Palacios. Y le anotó un gol a Unión Española en la primera fecha del Campeonato Nacional 2024.

