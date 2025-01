Se acabó la espera. Colo Colo se activó y este miércoles anunció el arribo de tres nuevos fichajes para la temporada 2025.

Blanco y Negro apretó el acelerador y en la presente jornada anunció los arribos del defensa Sebastián Vegas, más los volantes Víctor Felipe Méndez y Tomás Alarcón.

El mercado no está cerrado para el campeón chileno, porque aún buscan a un defensor central y a un delantero que juegue por los costados.

Esteban Pavez alaba el mercado de fichajes de Colo Colo

El día lleno de fichajes de Colo Colo fue analizado por su capitán, ya que Esteban Pavez alabó el accionar de ByN y no se complica por la competencia que tendrá en el mediocampo.

“Yo feliz, creo que siempre es bueno que haya harta competencia, el año pasado también teníamos muchos jugadores de nombre, de peso en el camarín, nosotros acá siempre tenemos una competencia bastante sana y el profe es el que tiene que decir. Eso le hace bien al equipo porque todos los entrenamientos van a ser fuertes, a muerte”, dijo el Huesi.

Esteban Pavez alaba el mercado albo. Foto: Dragomir Yankovic/Photosport

Además, Pavez valoró la inversión que está realizando la concesionaria que administra al club, para armar un plantel de lujo en el año del centenario.

“Le hace bien a Colo Colo, hace rato que no se invertía de esta forma, no sé cuánto es el monto, pero hace años que no se gastaba lo que se gastó, pero contento, se están haciendo las cosas bien. Somos el club más importante de Chile y tenemos que seguir mejorando en todas la áreas“, cerró.