Colo Colo se metió y con todo a la lucha por el título del Campeonato Nacional luego de su agónico triunfo ante O’Higgins. El Cacique se impuso en los descuentos por 2 a 1 ante el Capo de Provincia, en un encuentro que pudo cambiar por completo con la tarjeta roja a Daniel Gutiérrez.

El joven defensor albo se ganó la expulsión cuando el partido estaba empatado 1 a 1 y el reloj marcaba los 86′ minutos de juego. Sin embargo, el VAR apareció para salvar al ahora lateral izquierdo y así ir a buscar la victoria sobre la hora, lo que desató toda una polémica.

Es por ello que este martes la ANFP reveló los audios de la conversación entre el juez Mathias Riquelme y la cabina, donde estaban Miguel Araos y Edson Cisternas. Ahí no sólo quedó en evidencia el por qué del cambio, sino que también la visión errada que tuvo el silbante para mostrar la cartulina roja.

ANFP libera los audios del VAR de la gran polémica entre Colo Colo y O’Higgins

Colo Colo derrotó a O’Higgins por 2 a 1 con un gol sobre la hora y con un hombre de más tras la expulsión de Camilo Moya en los 64′. Las cosas se pudieron emparejar antes del gol del triunfo luego que Daniel Gutiérrez también se ganara una tarjeta roja.

Daniel Gutiérrez pudo amargar la agónica victoria de Colo Colo ante O’Higgins. Foto: Photosport.

El defensor, que cumple con los minutos Sub 21 en el Cacique, le tiró un manotazo a Carlos Auzqui luego de recibir una patada. El árbitro Mathias Riquelme vio cuando lanzó el golpe y no dudó en mandarlo a las duchas.

Pero fue ahí donde el VAR apareció. En los audios liberados por la ANFP este martes se puede escuchar las razones del juez para su primera decisión. “Muchachos, tiro libre directo por conducta violenta es lo que yo informé en cancha”, explica a la cabina.

Ante las dudas de las cámaras, le consultan al árbitro qué fue lo que él vio dentro del campo de juego. “Le pega en la cara, en el rostro. Un brazo, movimiento adicional con el brazo en la altura de la boca”, responde rápidamente.

Pero tras la revisión de las imágenes, desde el VAR le aclararon que no era lo que creía, sino algo mucho más leve. “No, no es. Mathi, te recomiendo una revisión por no roja. Ese es el punto de contacto, no es el rostro”, le comentan.

“Dame contexto de la jugada en velocidad normal”, pidió el juez del compromiso antes de dar su veredicto. “Tengo un contacto solamente en el abdomen, no me da para roja. Voy con tiro libre directo y amarilla”, cierra.

Con esto, Colo Colo podrá seguir contando con Daniel Gutiérrez y así cumplir sin problemas con los minutos Sub 21. El Cacique ahora pone la mira en Huachipato, su último desafío antes del Superclásico con la U en donde pueden llegar ambos peleando la cima de la tabla de posiciones.

¿Cuáles son los números de Daniel Gutiérrez esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Daniel Gutiérrez ha logrado disputar un total de 12 partidos oficiales con Colo Colo. En ellos ha marcado un gol, no registra asistencias y alcanza los 495 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo?

Con Daniel Gutiérrez ya salvado, Colo Colo buscará seguir a la caza del liderato este fin de semana. El sábado 3 de agosto desde las 15:00 horas el Cacique visita a Huachipato buscando tres puntos que lo pueden dejar como puntero si se dan una serie de resultados.

