En la previa de la final de Copa Chile frente a Magallanes de este miércoles, Maximiliano Falcón generó un terremoto en Colo Colo por el condoro administrativo en el Cacique. La idea inicial era que todo el plantel viaja a Iquique, pero…

Maximiliano Falcón, Darío Lezcano, Fabián Castillo, Matías de los Santos y Alexander Oroz quedaron fuera de la reserva de pasajes y, pese a que se les ofreció otro vuelo de madrugada, no estarán en el estadio Tierra de Campeones.

En Deportes en Agricultura, el periodista Francisco Sagredo se lanzó en picada contra el Peluca y sus dardos públicos hacia Colo Colo. Para el comunicador, el defensa se pasó un par de pueblos considerando que en el Cacique lo han tratado como rey pese a que el jugador ha sido protagonistas de varios hechos controvertidos, más allá de su aporte tangible.

“Otra vez una pataleta, una salida de cadena, una fuga de los enanos al bosque, de Maxi Falcón, esta vez fuera de la cancha… Ayer ocurrió esta situación, este enredo, otra vez un papelón admirativo en el fútbol chileno, ahora de Colo Colo. Un chascarro que dejó a cinco jugadores que no podían jugar, que no estaban en la citación, entre ellos Falcón suspendido, sin ir a Iquique”, sostuvo Sagredo.

El conductor de Deportes en Agricultura agrega que “ayer Falcón no sólo disparó en redes sociales. Por petición de él al reportero que cubre en Radio Cooperativa, le dijo ‘llámenme que quiero hablar”. Y disparó con ventilador: que si no me quieren que me lo digan en la cara, bla bla bla”.

Colo Colo vs la antigua realidad de Falcón

“Lo que yo digo… ¿es para incendiar como lo hizo? No. ¿Era para echarle la culpa a que los jugadores tienen que jugar en una cancha mala porque hacen recitales? Ahora que perdieron el título… Y que la puerta del sauna hay que empujarla mucho y tenemos sólo una ducha”, complementó.

Y las críticas fueron más allá: “oye… Falcón llegó de Rentistas donde fue campeón uruguayo hace un par de temporadas. Busquen en Google el estadio de Rentista. Vean lo que es el estadio de Rentistas. Llegaste acá, no te conocía nadie. Con tu rendimiento, con tu carisma, con tu look te ganaste a la gente y es el jugador más querido en Colo Colo junto a Damián Pizarro”.

“Pero te han aguantado todas. Un poquito de solidaridad con tu equipo. Salvo que quieras forzar una salida, que estás generando algo porque estás molesto, por algo que deberías decir públicamente, si vas a salir a quemar así el club públicamente. No me parece y lo encuentro una deslealtad para un jugador que, así como ha rendido, le ha hecho mucho daño deportivo a Colo Colo por sus indisciplinas dentro de la cancha”, añadió.

Francisco Sagredo sentencia: “¿es verdad que había otra posibilidad de viajar en un horario malo, pero él dijo que no estaba para viajar a esa hora? ¿Sí? Ya, chao. Falcón es un jugador importante en el plantel de Colo Colo. ¿Se sintió menoscabado? Viven en otro mundo, huevón”.

¿Cuál fue la reacción en Colo Colo por los dichos de Falcón?

Según informó el diario El Mercurio, desde la directiva de Blanco y Negro aseguran que el Peluca “no se controló, como en la cancha… Se le salió la cadena. Qué hiperventilación más grande“, y añaden que “si pensó que no queríamos que fuera a Iquique, simplemente no lo invitábamos“.