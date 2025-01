Colo Colo vivió las de Quico y Caco el pasado sábado, porque Racing Club le pasó por encima y dejó en claro que le faltan varios fichajes para la temporada 2025.

Los campeones de la Copa Sudamericana dejaron en evidencia que al monarca chileno le faltan algunas piezas, todo gracias al doblete de Santiago Solari y al otro gol de Santiago Sosa.

Si se levanta el paro, este sábado será el debut oficial de Colo Colo ante Universidad de Chile en la Supercopa, y lo hará con un plantel a medias porque le faltan refuerzos.

¿Qué pasa con los fichajes que le faltan a Colo Colo?

Uno de los reporteros que mejor conoce la interna alba es Christopher Brandt, quien en ESPN dio un completo panorama de lo que ocurre con las próximas incorporaciones en el Cacique.

“Uno es Víctor Felipe Méndez, por el que avanzan conversaciones. Además busca otro volante, un volante central, que sea el reemplazante de Pavez. Ahí está lo de Claudio Baeza hace bastante tiempo, pero se están viendo otras alternativas, otros nombres que esperan concretar esta semana o quizás la próxima. Reemplazar a jugadores importantes que se fueron el 2024″, señaló.

Jorge Almirón quiere más refuerzos.

Luego, agregó que “se ha hablado muchísimo de Sebastián Villa, le gusta mucho a Almirón, pero no se quieren referir a nombres. La información es que es que no será transferido hasta mitad de año, ahora está muy difícil, Colo Colo busca soluciones pero la postura de los argentinos es no venderlo”.

“Se había llamado a Comisión Fútbol para el miércoles por un tema de Fútbol Joven, pero también se llama a directorio para ver tema de refuerzos: puede ser Víctor Méndez y otro volante central”, cerró con sus datos Brandt.