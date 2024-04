Jorge Almirón no ha encontrado al jugador Sub 21 que se gane un puesto de titular en Colo Colo.

El lío que se le viene a Colo Colo por los minutos Sub 21 en el Campeonato Nacional

Colo Colo piensa en su partido frente a Universidad Católica y la misión de recuperar terreno en el Campeonato Nacional después de dos derrotas consecutivas. Los albos luchan por volver a los abrazos y acortar distancias con la parte alta, aunque hay otra tarea que tiene pendiente Jorge Almirón.

Se trata de los minutos Sub 21. Los albos han cumplido con 437 de los 1.890 minutos que se exigen en las bases del fútbol chileno. La cifra es menor a lo que acumulan Unión Española (630), Universidad de Chile (610), Deportes Iquique (548) y Huachipato (500), según los registros de la ANFP.

Aunque el lío no tiene que ver con los minutos sumados hasta ahora, sino en la misión del DT de encontrar nombres que cumplan con sus planes y también le den el minutaje necesario. Ante Cobreloa, por ejemplo, no pudo. Almirón cumplió con la norma de convocar por lo menos un jugador nacido a partir del 1 de enero del 2003 y llamó a Daniel Gutiérrez, pero no lo movió de la banca de suplentes.

Ningún Sub 21 aparece en el once estelar del entrenador colocolino. El técnico ha confiado en Damián Pizarro, Daniel Gutiérrez, Diego Plaza y Lucas Soto como titulares cuando ha rotado, pero no ha encontrado un lugar fijo en su formación para los jóvenes talentos del Cacique.

Los jugadores que cumplen minutos Sub 21 en Colo Colo

Cabe recordar que Vicente Pizarro, Bruno Gutiérrez, Jeyson Rojas y Alexander Oroz dejaron de cumplir con los minutos Sub 21 en esta temporada. Por eso, este año los apuntados son Daniel Gutiérrez, Diego Plaza, Lucas Soto, Damián Pizarro y Leandro Hernández.

Pizarro y Hernández, por haber nacido después del 1 de enero del 2005, suman el doble de minutos gracias a una norma impuesta de cara al Mundial Sub 20 del próximo año. El 9 de Colo Colo es el que ha sumado más hasta ahora (502), pero dejará el equipo en los próximos meses. Hernández solo acumula 70 minutos.

