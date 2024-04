Colo Colo entra en la recta final para el clásico contra Universidad Católica y la misión es sólo una: ganar o ganar en medio de una racha de tres derrotas en línea abrochadas por el Cacique de Jorge Almirón. Y no será fácil.

Si el DT se ha venido disparando en los pies con la radical dosificación en el Campeonato Nacional por privilegiar la copa Libertadores, ante la UC tiene dos problemas que resolver por obligación.

Brayan Cortés y Óscar Opazo están descartados contra la Católica: el primero por la tonta expulsión ante Cobreloa y el segundo por lesión. Y es en la plaza del lateral derecho donde están las dudas.

Este jueves Almirón probó con Jeyson Rojas por la banda diestra. También asoma como opción Bruno Gutiérrez, sin embargo todo apunta a un movimiento mayor…

Colo Colo delinea su formación ante la UC

La probable formación de Colo Colo ante la Católica es con Fernando De Paul en el arco; Alan Saldivia, Emiliano Amor, Maximiliano Falcón y Érick Wiemberg en defensa; Esteban Pavez, Arturo Vidal y Leonardo Gil en mediocampo; Cristián Zavala, Guillermo Paiva y Marcos Bolados en ataque.

De esta manera y a espera del último entrenamiento del viernes, De Paul reemplaza al suspendido Cortés, mientras Saldivia sale de la zona central de la defensa para tomar el puesto de lateral derecho. El ingreso de Emiliano Amor completa la dupla de tapones con Falcón.

Eso sí, no está totalmente descartado que Carlos Palacios pueda aparecer en el tridente de ataque. El polifuncional jugador chileno y ex Internacional y Vasco da Gama aún tiene molestias en su muñeca operada. No ha entrenado con el resto del grupo, pero Almirón lo puede esperar hasta último minuto.

Cabe recordar que Colo Colo viene de caer ante Cobreloa por 0-2 en el estadio Monumental. Antes cayó 2-1 contra Fluminense (por Copa Libertadores) y frente a Ñublense (3-0).

¿Cuándo se juega el clásico entre la Católica y Colo Colo?

Universidad Católica recibe a Colo Colo este sábado 20 de abril, desde las 17:30 horas en el estadio Santa Laura, por la novena fecha del Campeonato Nacional 2024.

